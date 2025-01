A- A+

EUA Pete Hegseth é confirmado como secretário de Defesa do governo Trump Votação no Senado foi apertada

Em uma votação apertada que fez com que J.D. Vance desse seu primeiro voto de desempate, o Senado confirmou nesta sexta-feira, 24, Pete Hegseth como secretário de Defesa dos Estados Unidos, após semanas de dúvidas se o indicado de Donald Trump teria apoio da maioria em meio a acusações de agressão sexual, abuso de álcool e experiência insuficiente para liderar uma das pastas mais desafiadoras do governo.

Era necessária uma maioria simples para confirmar Hegseth, e os republicanos têm uma maioria de 53-47 no Senado. Mas com três senadores republicanos se opondo à indicação de Trump, a votação ficou 50-50 e o vice-presidente Vance precisou dar o voto de desempate e confirmou Hegseth para o cargo.

Através da sua própria rede social, a Truth , Trump parabenizou Pete Hegseth dizendo que ele será um ótimo Secretário de Defesa. Pelo X (antigo Twitter), Hegseth agradeceu a confiança do presidente, o voto desempate de Vance e o apoio de 50 senadores, afirmou que essa escolha é "pelas tropas, pelos guerreiros, pelo nosso país". "América em primeiro lugar. Todos os dias. Nunca recuaremos", completou.

Mitch McConnell, do Kentucky, Lisa Murkowski, do Alasca e Susan Collins, do Maine, foram os republicanos que votaram não na confirmação de Hegseth.

Depois de votar não para Hegseth, McConnell emitiu uma declaração contundente sobre sua decisão de ir contra um dos indicados de Trump.

"O mero desejo de ser um 'agente de mudança' não é suficiente para preencher esses sapatos. E 'poeira nas botas' não consegue nem mesmo distinguir este indicado de vários predecessores da última década", disse o republicano de Kentucky. "Nem é uma pré-condição para o sucesso. Secretários com experiência de combate distinta e tempo nas trincheiras falharam no trabalho."

Havia dúvidas sobre a indicação de Trump após o nome do apresentador da Fox News ter sido alvo de escrutínio em meio a diferentes acusações. A confirmação de Hegseth ficou ainda mais complicada no início desta semana, depois que uma ex-cunhada apresentou uma declaração juramentada ao Comitê de Serviços Armados acusando-o de ter sido "abusivo" com sua segunda esposa e de estar frequentemente embriagado em público e em particular, inclusive pelo menos uma vez enquanto estava uniformizado.

Hegseth negou as alegações no depoimento, assim como havia negado anteriormente uma acusação de agressão sexual, bem como acusações de má administração financeira e intoxicação pública.

As polêmicas ao redor do nome de Hegseth deixaram um clima de incerteza entre os republicanos, com uma parcela significativa de indecisos antes da votação sobre a capacidade de Hegseth para administrar um exército ativo de cerca de 1,3 milhão de membros de serviço e um orçamento do Pentágono de quase US$ 850 bilhões

Trump falou sobre Hegseth momentos antes de Vance dar o voto de desempate para confirmá-lo.

"Temos um ótimo secretário de defesa e estamos muito felizes", disse Trump ao embarcar no Força Aérea Um após avaliar a devastação causada pelo incêndio na Califórnia.

Ele disse que não se importava que McConnell tivesse votado contra sua confirmação porque o "importante é vencer".

A última vez que um indicado ao gabinete precisou que o vice-presidente desse um voto de desempate foi Betsy DeVos, uma doadora republicana que quase não tinha experiência em educação pública. Ela foi confirmada como a primeira secretária de educação de Trump, apesar de duas deserções de seu próprio partido, e somente depois que o ex-vice-presidente Mike Pence desempatou.

As acusações

Hegseth enfrenta alegações de que ele abusou sexualmente de uma mulher em uma conferência republicana na Califórnia, embora ele tenha negado e dito que o encontro foi consensual. Mais tarde, ele pagou US$ 50.000 à mulher.

Mais recentemente, a ex-cunhada de Hegseth disse em um depoimento que ele era abusivo com sua segunda esposa a ponto de ela temer por sua segurança. Hegseth negou a alegação e, nos procedimentos de divórcio, nem Hegseth nem a mulher alegaram ser vítimas de abuso doméstico.

Na votação do Senado desta sexta-feira, Hegseth disse que sua ex-cunhada é uma "democrata de longa data" cuja "animosidade partidária e pessoal contra mim é o ímpeto por trás desta declaração falsa e inflamatória".

Durante uma acalorada audiência de confirmação, Hegseth rejeitou as alegações de irregularidades uma por uma e prometeu levar a "cultura guerreira" ao mais alto posto do Pentágono.

Hegseth prometeu não beber no trabalho se for confirmado.

