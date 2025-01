Petrolândia: motorista morre carbonizado após colisão entre duas carretas na BR-316

A- A+

Um homem morreu carbonizado após uma colisão envolvendo duas carretas bitrens - modelo com dois semirreboques acoplados -, na BR-316, em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na manhã do sábado (11), no quilômetro 360 da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), condutor de um bitrem, por motivo ainda incerto, invadiu a pista contrária.

Acidente interditou a pista | Foto: PRF/Divulgação

Na sequência, o veículo acabou colidindo com outro bitrem que trafegava no sentido correto da via. "Aparentemente os dois condutores tentaram jogar os veículos para lados opostos, mas ainda assim não conseguiram evitar o sinistro", afirmou a PRF.

Após a colisão, os veículos pegaram fogo. Um dos condutores não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado. O motorista do outro bitrem não teve ferimentos.

Condutor de um dos veículos morreu carbonizado | Foto: PRF/Divulgação

Devido ao acidente, os dois veículos ficaram sobre a pista, interditando totalmente a rodovia nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para apagar as chamas.

Corporação foi acionada ao local | Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Civil vai investigar o ocorrido.

Veja também

peru MP peruano interroga Boluarte em investigação sobre sua cirurgia no nariz