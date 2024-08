PM e outras duas pessoas são baleadas por homem que entrou armado em boate no Recife

A- A+

Um policial militar e outras duas pessoas foram baleadas em uma boate no Recife por um homem que entrou armado no estabelecimento, na madrugada de sábado (17).

O caso aconteceu na boate Seu Visconde, que fica na avenida Visconde de Jequitinhonha, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. O criminoso deixou o local após balear as três vítimas.

Imagens de vídeo que circulou nas redes sociais mostram quando o criminoso se aproxima da pista de dança do local, levanta a arma e atira na direção do palco.

Clientes saem correndo da boate e alguns chegam inclusive a cair no chão durante a confusão.

O policial militar Wedson Cordeiro da Silva, de 41 anos e que seria o único alvo dos disparos, foi baleado.

Ele foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife, de onde foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

Além do PM, dois clientes do bar também foram atingidos e ficaram feridos. O homem de 21 anos e a mulher de 30 foram socorridos para a UPA da Imbiribeira — o homem foi transferido para o HR. Segundo a Polícia Civil, os dois foram atingidos por "bala perdida".

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria de comunicação do HR para saber atualizações das duas vítimas transferidas para a unidade de saúde e aguarda retorno com as informações.



O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital como tentativa de homicídio e lesão corporal.

Até o momento, não se sabe a motivação do crime nem a identidade do autor, que serão investigados pela corporação em inquérito.

"Um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento", explicou a Polícia Civil, por meio de nota.

Por meio de nota de esclarecimento enviada à reportagem, a boate Seu Visconde afirmou que presta "todo o suporte às vítimas e seus familiares".

"O fato em questão ocorreu após uma briga denetro do estabelecimento, onde o suspeito saiu do bar, pegou a arma no carro e voltou com a arma em punho, apontando-a para os seguranças com ameaças, impossibilitando a ação dos mesmos, conforme mostram as imagems das câmeras", diz trecho do comunicado.

A boate afirmou que possui equipe de segurança, bombeiros equipados e cofre para armas e que não permite "a entrada de nenhum tipo de armamento na casa".

"Mesmo com a segurança do nosso local, infelizmente também fomos vítimas da violência que assola em nossa cidade diariamente", completa a nota da boate.

A Seu Visconde completa o texto falando que se coloca "à disposição de qualquer investigação que seja necessária".

