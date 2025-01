Polêmico estudo encontra ligação entre flúor na água e perda de QI na infância

A- A+

Um novo estudo considerado controverso publicado nesta segunda-feira em uma revista médica dos Estados Unidos pode reacender o debate sobre a segurança do flúor na água, relacionando níveis mais altos de exposição a menor QI em crianças. Publicado no prestigiado Journal of the American Medical Association (JAMA) Pediatrics, o estudo gerou resistência de alguns cientistas que criticam os métodos do estudo, defendem os benefícios dentários comprovados do mineral e alertam que as descobertas podem não se aplicar diretamente aos níveis típicos de fluoretação da água nos EUA.

Seu lançamento acontece enquanto o presidente eleito Donald Trump se prepara para assumir o cargo. Seu indicado para secretário de saúde, Robert F. Kennedy Jr., é um crítico vocal da água fluoretada, que atualmente atende mais de 200 milhões de americanos, ou quase dois terços da população. Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental (NIEHS) revisaram 74 estudos sobre exposição ao flúor e QI de crianças realizados em 10 países, incluindo Canadá, China e Índia.





Os mesmos cientistas ajudaram a formular uma recomendação oficial do governo em agosto de que há "confiança moderada" de que níveis mais altos de flúor estão associados a pontuações de QI mais baixas.

Agora, a equipe liderada por Kyla Taylor disse à AFP que a nova análise encontrou uma "associação estatisticamente significativa" entre a exposição ao flúor e a redução dos escores de QI. Especificamente, o estudo estima que para cada aumento de 1 miligrama por litro no flúor urinário — um marcador de exposição geral — o QI das crianças cai em 1,63 pontos.

Limitações do estudo

A neurotoxicidade do flúor em altas doses é bem conhecida, mas a controvérsia está na sugestão do estudo de que a exposição abaixo de 1,5 miligramas por litro — atualmente o limite de segurança da Organização Mundial da Saúde — também pode afetar o QI das crianças. Fundamentalmente, o artigo não esclarece o quanto menos que 1,5 mg/L pode ser perigoso, deixando dúvidas sobre se a diretriz dos EUA de 0,7 mg/L precisa de ajuste.

Os autores reconheceram que "não havia dados suficientes para determinar se 0,7 mg/L de exposição ao flúor na água potável afetava o QI das crianças". Steven Levy, membro do comitê nacional de flúor da Associação Odontológica Americana, levantou preocupações significativas sobre a metodologia do estudo. Ele destacou que 52 dos 74 estudos revisados foram classificados como de "baixa qualidade" pelos próprios autores, mas ainda assim foram incluídos na análise.

"Quase todos os estudos foram feitos em outros cenários onde há outros contaminantes, outras coisas que chamamos de fatores de confusão", disse ele à AFP, citando a poluição por carvão na China como exemplo.

Levy também questionou o uso de amostras de urina de ponto único no estudo em vez de coletas de 24 horas, que fornecem maior precisão, bem como os desafios em avaliar de forma confiável o QI de crianças pequenas. Com tantas incertezas, Levy argumentou em um editorial que acompanha o estudo que as políticas atuais "não deveriam ser afetadas pelos resultados do estudo". O periódico também publicou um editorial elogiando o estudo por seu rigor metodológico.

Equilibrando ganhos e riscos

Do outro lado do debate, os benefícios da fluoretação da água estão bem documentados. Introduzido nos Estados Unidos em 1945, ele reduziu rapidamente as cáries em crianças e a perda de dentes em adultos, ganhando o reconhecimento dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças como uma das maiores conquistas de saúde pública do século XX.

O flúor, que também está presente naturalmente em níveis variados, ajuda a restaurar os minerais perdidos devido à degradação ácida dos dentes, reduz a produção de ácido pelas bactérias causadoras de cáries e dificulta a aderência dessas bactérias aos dentes.

No entanto, com os cremes dentais com flúor amplamente disponíveis desde a década de 1960, algumas pesquisas sugerem retornos decrescentes. Os defensores argumentam que a fluoretação reduz as disparidades socioeconômicas nos cuidados odontológicos, enquanto os críticos alertam que ela pode representar maiores riscos de danos neurológicos para comunidades vulneráveis.

"Evidências sobre os efeitos do ajuste dos níveis de flúor ou da interrupção dos programas de fluoretação da água comunitária são extremamente necessárias, especialmente no contexto dos EUA", disse à AFP Fernando Hugo, presidente da Faculdade de Odontologia da NYU.

