Gen Z, millennial ou baby boomer? Descubra a qual geração você pertence

Neste 2025 um novo grupo demográfico começará a se formar, a geração beta, e sob este nome serão identificados aqueles que nascerem entre este novo ano e 2039. Serão os herdeiros de um mundo totalmente digital, dominado pela inteligência artificial e pela automação em todos os tipos de serviços, desde educação até transporte.

De acordo com o especialista Mark McCrindle, a geração beta enfrentará grandes desafios sociais, bem como a devastação do aquecimento global e o crescimento num mundo que se reergue após a pandemia da Covid-19. Por isso, surgiram dúvidas entre os usuários das redes sociais sobre identificar a qual geração as pessoas pertencem de acordo com o ano de nascimento.





Atualmente o planeta é habitado por 7 gerações, segundo a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), cujo grupo mais antigo nasceu entre 1930 e 1949, esta categoria é conhecida como geração silenciosa, pois suas infâncias foram marcadas por guerras entre países.

Baby boomers

Este grupo surgiu entre 1950-1963, é identificado por ter nascido num ambiente hippie, que apreciava a paz e a liberdade. Porém, à medida que crescem, esta geração identifica-se como ambiciosa e sempre motivada pelas suas conquistas pessoais.

Geração X

Entre 1964-1979 chegou a geração X, que foi marcada pelo uso da tecnologia analógica. De referir que esta geração também é conhecida por ser “imigrante digital” e é identificada pela sua excessiva obsessão pelo sucesso profissional.

Geração Y

Mais conhecidos como Millennials, este grupo populacional nasceu entre 1980-1993 e é identificado por serem nativos digitais e manterem uma atitude intransigente devido a criação com influência dos baby boomers e pelos mais veteranos da geração X.

Geração Z

Os nascidos na chamada geração Z, também conhecida como "gen Z", são identificados como sendo uma geração “super digital”, uma vez que nasceram entre 1994-2012, ligando diretamente a sua infância à internet, razão pela qual têm uma atitude irreverente.

Geração alfa

Os nascidos entre 2013 e 2024 são conhecidos como geração alfa, um grupo de nativos digitais que nasceram em um ambiente dominado por dispositivos digitais.

