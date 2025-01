Quanto tempo é necessário para consertar um casamento? Conheça a técnica dos sete dias

A- A+

Em uma recente manhã de dia útil, durante a correria para sair de casa, meu marido, Ben, começou a me contar sobre um podcast que ele acabara de ouvir sobre os impactos da poluição do ar na saúde — aparentemente alheio aos gritos do nosso filho de 4 anos, que não conseguia encontrar as meias certas, ou ao fato de que nosso filho de 7 anos estava enfiando cereais ensopados na garganta do cachorro.

Eu queria dar uma bronca no Ben. Em vez disso, me forcei a fazer algo que parecia antinatural: “voltei-me em direção” ao meu marido. Era uma estratégia que eu havia aprendido em um novo livro de John e Julie Gottman, renomados pesquisadores de casamentos que afirmam, com grande fama, serem capazes de prever com mais de 90% de precisão se o relacionamento de um casal irá durar — e se eles serão felizes — após observá-los por apenas 15 minutos.

Ben, que é uma pessoa muito compreensiva, concordou em me acompanhar nos exercícios do livro "The Love Prescription: 7 Days to More Intimacy, Connection and Joy" (A Prescrição do Amor: 7 Dias para Mais Intimidade, Conexão e Alegria, em português), para que pudéssemos fortalecer nosso casamento e para que eu pudesse escrever sobre nossa experiência. Ben e eu estamos juntos há 19 anos, muito felizes, mas, ultimamente, temos sido consumidos pela paternidade.





“Voltar-se para” é o hack de relacionamento número 1 dos Gottmans. Quando um parceiro (neste caso, Ben) faz um “convite para conexão” sincero, o outro parceiro tem três escolhas: pode ignorar o convite (afastar-se); pode responder negativamente (voltar-se contra); ou pode reconhecer o convite positivamente (voltar-se para).

— Digamos que eu diga para John: ‘Uau, olha aquele lindo pássaro pela janela!’ — cita Julie como exemplo durante uma recente chamada de Zoom. — John pode me ignorar totalmente. Ele pode dizer: ‘Você pode parar de tentar me interromper? Estou lendo.’ Ou ele pode dizer: ‘Uau, é mesmo!’.

Um aceno, um toque ou até mesmo um 'hm' contam como 'voltar-se para'

De acordo com os Gottmans, esses pequenos momentos são depósitos na conta emocional do casal — o “cofrinho do amor” — que podem ser usados em momentos de conflito. Ben e eu reviramos os olhos para a analogia açucarada, mas os Gottmans têm décadas de dados para apoiar a ideia de que breves momentos de gentileza e conexão podem prever a felicidade no casamento — muito disso reunido no Gottman Love Lab, o pioneiro centro de pesquisa cofundado por John nos anos 1980 na Universidade de Washington para estudar o que faz o amor romântico durar.

Em um dos experimentos mais conhecidos dos Gottmans, eles convidaram 130 casais recém-casados para passar um dia no laboratório (projetado para parecer uma casa aconchegante) e rastrearam meticulosamente cada interação deles. Os Gottmans acompanharam os casais seis anos depois e descobriram uma divisão marcante: aqueles que permaneceram juntos haviam "se voltado" um para o outro 86% das vezes no laboratório. Aqueles que acabaram se divorciando fizeram isso apenas 33% das vezes.

Essa é a atração do mais recente livro dos Gottmans — e do trabalho deles de forma mais ampla. Eles não apenas acreditam que encontraram a base científica do amor duradouro, mas também pensam que boa parte disso se resume a quão gentis as pessoas são com seus parceiros durante pequenos momentos do dia a dia.

“Não importa o quão frenético seja um dia, sempre há oportunidades de se voltar para o outro”, escrevem os Gottmans. “Custa muito pouco em termos de tempo, e o retorno é enorme.” Naquela manhã agitada, coloquei a promessa deles à prova. Em vez de ignorar Ben ou brigar com ele por seu péssimo timing, reuni um “hm” morno. — Sim, achei que você acharia isso interessante — disse Ben, claramente satisfeito, e voltamos a controlar as crianças.

Praticando o que pregam

John, 80 anos, é o nerd dos dados da dupla, tendo se formado como matemático no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) antes de migrar para a psicologia. Ele se casou com Julie, 71, em 1987. Ela também é psicóloga clínica, embora se concentre mais no trabalho com pacientes. Julie é a terceira esposa de John; seus dois casamentos anteriores terminaram devido a problemas significativos de incompatibilidade.

Juntos, eles são uma máquina de produção de conteúdo. John publicou mais de 200 artigos de pesquisa e, juntos, os dois escreveram mais de 40 livros. Eles também dirigem o The Gottman Institute, que oferece workshops e materiais de treinamento para casais e para mais de 55 mil terapeutas certificados em seus métodos.

— Eu penso em John Gottman como uma espécie de padrinho de algumas das peças mais fundamentais das intervenções em relacionamentos hoje — diz Sarah Whitton, professora da Universidade de Cincinnati e diretora do Behavioral Health Center, que pesquisa relacionamentos românticos e saúde psicológica.

— Mas acho que alguns cientistas de relacionamento podem se incomodar um pouco com algumas das declarações simplificadas que os Gottmans fazem a partir da pesquisa — acrescenta. —Tendemos a dizer coisas de forma muito mais cautelosa.

Os Gottmans tendem, de fato, a fazer afirmações abrangentes e autoritárias: eles afirmam, por exemplo, que 69% dos problemas de relacionamento nunca são resolvidos. Ou que existem quatro estilos de comunicação que podem prever o fim de um relacionamento (crítica, desprezo, defensividade e bloqueio).

Esse tipo de afirmação pode soar deslocado em uma conferência de pesquisa, afirma Whitton, mas ela admira a capacidade dos Gottmans de tornar suas descobertas acessíveis a pessoas que buscam conselhos práticos.

— Eu uso pessoalmente as abordagens deles o tempo todo, não apenas como terapeuta, mas como pessoa em relacionamentos — diz Rafaella Smith-Fiallo, assistente social clínica licenciada e terapeuta de casais e sexualidade em St. Louis, Missouri, que foi treinada no Método Gottman. — Eu as acho muito práticas e diretas.

O casal é, de muitas maneiras, o melhor estudo de caso de si mesmo, oferecendo um exemplo realista de como um relacionamento longo e saudável pode parecer. Durante uma fase difícil no início do casamento, eles procuraram um terapeuta de casais para algumas sessões, mas o conselheiro claramente preferia John. Então, eles pararam de ir e recorreram à sua própria pesquisa para obter orientação.

— Nós temos conflitos. Nós brigamos. Há momentos em que não gostamos muito um do outro — conta John. — Mas usamos essas ferramentas, e, com o tempo, elas realmente se tornaram algo natural.

Eles se "voltam um para o outro" “o tempo todo”, complementa Julie. Quando John está lendo seu Kindle e compartilha algo em voz alta, Julie para para ouvir. Se ela pede para ele limpar algo na casa, ele diz que sim. E eles são carinhosos. Durante nossa entrevista por vídeo de sua casa em Portland, Oregon, onde passam o tempo para ficar mais próximos da filha, do genro e do neto de 8 meses, Julie tocou gentilmente o ombro de John pelo menos cinco vezes.

Como muitos especialistas em relacionamento, os Gottmans recomendam que casais tenham encontros regulares — algo inegociável no próprio casamento deles. — Quando éramos mais jovens e não tínhamos muito dinheiro, íamos a um hotel lindo em Seattle que tinha um lobby fantástico, com uma grande lareira de pedra e sofás macios e bonitos. Nós reivindicávamos um e fingíamos ser hóspedes — compartilha Julie.

— Pedíamos uma taça de alguma coisa e conversávamos por horas, apenas fazendo grandes perguntas abertas um ao outro. Perguntávamos: ‘Há algo mais que eu possa fazer para mostrar o quanto te amo?’.

A pergunta era poética; as respostas nem tanto. Muitas vezes, Julie só queria que John pegasse os livros espalhados pelo chão.

Durante a pandemia de Covid, o casal se isolou em sua residência principal em Orcas Island, na costa do estado de Washington. Ambos tiveram Covid duas vezes. Julie ficou tão doente que precisou ir ao pronto-socorro, mas ainda assim eles olham para os últimos dois anos com carinho. Pela primeira vez em anos, não estavam viajando o tempo todo para workshops ou conferências.

— Tivemos a chance de experimentar todas as estações em Orcas Island e fazer caminhadas juntos — conta John. Eles assistiram a mistérios britânicos de assassinato e passaram tempo no que chamam de “sofá do carinho”. — Foi realmente maravilhoso para nós.

Pequenas mudanças, grandes recompensas: a técnica dos 7 dias

À parte da própria experiência deles, os Gottmans sabem que os últimos anos afetaram muitos relacionamentos, e acreditam que o mais recente livro, escrito durante a pandemia, chega em um momento importante para muitos casais. Eles esperam que, ao destilar décadas de pesquisa em sete estratégias simples, o livro ofereça uma intervenção fácil e divertida. Não há conversas difíceis necessárias, dizem os Gottmans, o que foi o maior atrativo para o meu marido.

Cada capítulo introduz um exercício específico para construir relacionamento que pode ajudar em qualquer estágio, como fazer uma verificação de 10 minutos durante a qual ambos os parceiros perguntam: “Há algo de que você precisa de mim hoje?” — que foi a tarefa do Dia 1.

As 6 outras são:

Dia 2: Fazer uma grande pergunta aberta um ao outro;

Dia 3: Passar tempo observando as coisas que seu parceiro faz ao longo do dia e agradecê-lo por elas;

Dia 4: Dar um elogio verdadeiro;

Dia 5: Pedir o que você precisa usando declarações com “eu”;

Dia 6: Passar um dia acumulando o máximo de pequenos momentos de toque possível; e

Dia 7: Declarar uma noite de encontro.

Ben e eu achamos algumas tarefas mais “divertidas” e úteis do que outras. O exercício da pergunta foi revelador e me lembrou das conversas que tivemos quando começamos a namorar, há quase duas décadas. (Uma sugestão de pergunta: “Se você pudesse se transformar em qualquer animal por 24 horas, qual escolheria?” Ambos escolhemos golfinhos.)

Outros exercícios pareciam mais espinhosos. No Dia 3, Ben e eu fomos instruídos a observar atentamente um ao outro e notar todas as coisas positivas que ambos fazemos e que tendem a passar despercebidas — depois agradecer um ao outro por elas. Como a mãe principal — aquela que prepara os lanches, arruma as mochilas, mantém o cronograma da família e, na maioria das vezes, coloca nossos filhos na cama à noite — eu fiquei incomodada com a ideia de que precisava agradecer mais ao Ben. Imaturo da minha parte? Ressentimento também? Provavelmente.

Mas essa é uma limitação de buscar aconselhamento sobre relacionamento em um livro; não havia ninguém que pudesse nos ajudar a refletir sobre o que estávamos aprendendo, e algumas das tarefas prescritas estavam nos levando a águas emocionais turvas. Será que entendi errado o exercício? Minha resistência em reconhecer os esforços do Ben era um sinal de questões mais profundas que precisamos resolver?

— Acho que os benefícios de ler um livro como esse e fazer os exercícios com seu parceiro é que ele faz você pensar sobre seu relacionamento e priorizá-lo, e pode ajudá-lo a superar alguns problemas — diz Galena Rhoades, psicóloga clínica e professora pesquisadora da Universidade de Denver. — Mas também pode ajudá-lo a reconhecer onde ou quando você precisa de mais apoio.

Whitton concordou que há limites para o que alguns casais podem consertar por conta própria, e que tentar novas habilidades de relacionamento e comunicação pode soar muito mais simples no papel do que na vida real.

— Há algumas pesquisas mostrando que os casais têm muito mais sucesso em adquirir uma habilidade se praticarem, receberem algum coaching ou feedback corretivo, e depois praticarem novamente — diz. — Acho que às vezes há um perigo em tentar fazer isso por conta própria.

Quando nossa semana terminou, Ben e eu percebemos algumas mudanças. Estávamos sendo mais fisicamente carinhosos, o que era bom. E estávamos sendo deliberados em nos reconhecer durante momentos fugazes ao longo do dia — algo que vinha mais naturalmente no início, quando tudo não era sobre trabalho ou crianças.

Uma semana não transformou nosso relacionamento, mas o reenergizou. Lembrou-nos de que, por mais ocupados que fiquemos, realmente temos tempo suficiente para sermos gentis um com o outro.

Os Gottmans, nunca os que fogem de uma analogia, pensam nisso desta forma: um relacionamento é uma xícara de chá que você pode temperar como quiser. Pode usar sal ou optar pelo açúcar. “Isso é tudo o que você está realmente fazendo, ao adicionar essas pequenas coisas ao seu dia”, eles escrevem. “Colocando um pouco de açúcar no seu relacionamento, para torná-lo mais doce e mais doce.”

