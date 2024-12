Sabrina Carpenter e Barry Keoghan terminam relacionamento, afirma revista

A- A+

O namoro de Sabrina Carpenter e o ator Barry Keoghan chegou ao fim, após mais de um ano. O término foi confirmado pela revista People nesta terça (3)

De acordo com a publicação, os artistas “são jovens e focados em suas carreiras”, o que os levou para uma decisão mútua de separação.

Atualmente, Sabrina finalizou sua turnê “Short n’Sweet” pela América do Norte, se preparando para os shows na Europa em 2025.

Além disso, a cantora foi indicada em seis categorias da cerimônia anual da Academia de Gravação dos Estados Unidos, o Grammy.

Barry Keoghan está no elenco do filme de “Peaky Blinders”, em produção pela Netflix. Atuou em “Saltburn”, trabalhando ao lado de Jacob Elordi (“Priscilla”) e Rosamund Pike (“Garota Exemplar”).

Barry também estrelou o videoclipe de “Please Please Please”, uma das faixas de sucesso do recente álbum da cantora.

Relacionamento

Em dezembro de 2023, o casal foi avistado pela primeira vez juntos, em Los Angeles. Desde então, não esconderam o apoio que promovem nas carreiras um do outro.

Em abril, o ator compareceu à performance do Coachella de Sabrina, e em Junho trabalharam juntos no clipe de “Please Please Please”.



“Eu, honestamente — tipo, uma opinião nem um pouco tendenciosa — pensei: 'Quem é o melhor ator que eu posso encontrar para esse videoclipe?' E ele estava ao meu lado em uma cadeira” relatou a cantora sobre o processo de escolha do ator para a produção, durante entrevista no programa Sunday Morning.

“E ele estava animado com a ideia”, finalizou Carpenter.

Confira aqui o clipe:





Keoghan também não deixava de espalhar elogios para a ex-namorada. Durante o programa “The Jess Cagle Show”, o ator expressou estar orgulhoso das indicações ao Grammy.

“Não conheço ninguém que trabalhe duro como ela. Fico maravilhado enquanto vejo ela trabalhar e em como é comprometida com os padrões que estabelece”

