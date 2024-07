Polícia identifica e intima professores que imitaram macacos em roda de samba no Rio

A- A+

A Polícia Civil do Rio identificou e intimou por carta o casal de professores filmado imitando macacos durante uma roda de samba no Centro do Rio, no último dia 19. Carolina de Palma, de 28 anos, é argentina e mora em Buenos Aires.

Já Thiago Martins Maranhão, 41, é carioca e vive em São Paulo. Ambos são professores de música e estavam de passagem pelo Rio. Agora, ambos terão que prestar depoimento no inquérito que apura racismo.





Segundo a polícia, o Consulado da Argentina ajudou a identificar Carolina, que chegou ao Brasil no dia 14 para participar de um seminário organizado pelo Fórum Latino-Americano de Educação Musical (Fladem).

A argentina deixou o país no domingo. Thiago não chegou a participar do Fledem e voltou para São Paulo pouco depois do caso ganhar repercussão.

Ainda de acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) responsável pelo inquérito do caso, Carolina será ouvida por carta rogatória — instrumento jurídico de cooperação processual entre países.

Já Thiago vai prestar depoimento em alguma delegacia paulista por carta precatória.

A polícia não informou quando os investigados devem se apresentar.

Veja também

Meio Ambiente Falta de base de dados é desafio para automatizar pesquisas ambientais