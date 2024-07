A- A+

Rio de Janeiro Argentina é filmada imitando macaco em roda de samba no Brasil; veja Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de intolerância está investigando o caso

Uma mulher argentina foi filmada enquanto fazia gestos de imitação de macaco durante uma roda de samba no Rio de Janeiro.

A roda de samba acontecia na Praça Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro (RJ), na sexta-feira (19), quando a cena foi filmada.

Em tom de piada, a mulher e um homem, que seria brasileiro e morador do RJ, segundo testemunhas, faziam imitações de macaco.

A argentina teria vindo ao Brasil de um voo de Buenos Aires para participar do Fórum Latino-americano de Educação Musical.

O ato, que pode ser relacionado ao racismo por se tratar de uma imitação de macaco em um contexto local de representação de pessoas negras, foi denunciado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que está em busca das pessoas filmadas para elucidar os acontecimentos.

As imagens do momento foram registradas e compartilhadas nas redes sociais da vereadora do Rio de Janeiro Mônica Cunha.

"Não toleraremos o racismo nunca mais", escreveu a vereadora na publicação onde compartilha o vídeo.

Confira o vídeo:



