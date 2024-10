A- A+

MEIO AMBIENTE Poluição transatlântica: Pesquisa inédita revela que 75% dos lixos plásticos encontrados nas praias Maior parte dos resíduos, como tampas de garrafa e embalagens, pertence a produtos do Congo, mostra trabalho de laboratório da Universidade Federal do Ceará

Enquanto caminhava pela Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), o oceanógrafo Tommaso Giarrizzo notou uma poluição incomum na areia. Não só pela alta quantidade, mas pelos tipos de embalagens e tampas de garrafas, diferentes dos produtos consumidos na cidade. A observação deu início a uma pesquisa que acaba de concluir que a origem da maior parte daquela poluição plástica realmente não era o Ceará, mas sim a foz do Rio Congo, na República Democrática do Congo, a pelo menos 5.600 quilômetros de distância.

Há duas semanas, a descoberta foi publicada na revista científica "Science of The Total Environment", em um artigo que mostra que 78,5% da poluição plástica veio da África, sendo 90% desse total do Congo. Outros 15,7% eram lixo brasileiro e os 5,8% restantes vieram da Índia, Emirados Árabes Unidos, China, Itália e Alemanha.



A pesquisa foi feita pelo projeto Detetive do Plástico, do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e CNPq.

— Sempre se afirma que o problema maior das nossas praias são os rios que trazem plásticos do continente para o mar, e o aporte local dos usuários da praia. Em parte, é verdade. Mas no litoral do Ceará, que é semiárido, com rios intermitentes e vazão reduzida em muitos meses do ano, o que estamos comprovando é que o aporte de plástico nas praias é associado a correntes marinhas. Estamos recebendo plásticos da África, mas nós também estamos exportando plástico para outros países, tudo é conectado — explica Giarizzo, integrante do Labomar, que conta que iniciou a pesquisa ao notar "tampinhas de garrafas com cores diferentes e plásticos com logotipos exóticos" na praia.

Origem do plástico:

África: 78,5% - Desse total, 90,2% veio da República Democrática do Congo

Brasil: 15,7%

Ásia e Europa: 5,8%

A comprovação foi feita através de duas técnicas. Primeiro a chamada "auditoria de marcas", com a investigação sobre a quais empresas e marcas pertenciam aquelas embalagens. Para isso, os pesquisadores usaram o Google Lens e checaram os logotipos, textos e símbolos presentes nos plásticos.

Em seguida, o laboratório usou softwares que simulam os percursos do plástico a partir da foz do Rio Congo, de acordo com a intensidade e direção das correntes marinhas do Oceano Atlântico Sul, e a possibilidade do transporte até a costa brasileira foi confirmada.

Marcas de refrigerante, suco e água

A pesquisa analisou 1.062 resíduos de plásticos coletados no final de 2022 nas praias do Futuro, de Jericoacoara e de Porto das Dunas, todas no Ceará. Posteriormente, foi comprovada a mesma poluição em praias de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Pará, além de Fernando de Noronha.

Foi possível realizar auditoria de marca, ou seja, havia logotipos ou informações das empresas em 591 itens. Destes, 464 (75%) eram de origem africana, e pertenciam a 31 marcas e 31 empresas-mãe. A maioria dessas marcas e empresas era da República Democrática do Congo (RDC), seguidas por Costa do Marfim, África do Sul, Camarões, Angola, Nigéria e Gana. Somente três marcas, congolesas, foram responsáveis por 57,9% de todo o lixo: Festa Cola, um refrigerante (36,7%), Zest, um suco de manga (13,8%) e Swissta, marca de água mineral (7,4%).

Do total, 15 marcas encontradas pertencem à indústria de bebidas e outras 15 marcas são da indústria de cosméticos. As tampas de garrafas representavam 79,8% de todos os resíduos de marcas africanas.

No trabalho de simulação, com o modelo OpenDrift, foram usados três cenários, considerando hipóteses de liberações de partículas vindas da foz do Rio Congo ou da Praia do Futuro. As trajetórias virtuais foram monitoradas por 365 dias. As simulações indicaram que as primeiras partículas saídas do Congo levaram de cinco a seis meses para chegar à costa do Ceará. Depois, um volume maior chegou depois de 10 a 11 meses.

A conclusão é que a maior parte dos resíduos permanecia no próprio Atlântico Sul oriental e central. Mas, mesmo a porcentagem menor que alcançava o Brasil já foi suficiente para gerar uma poluição relevante nas praias brasileiras.



Depois da primeira coleta, o projeto Detetives do Plástico continuou o monitoramento e percebeu que plásticos estrangeiros, especialmente da República Democrática do Congo, chegam regularmente ao litoral, principalmente no segundo semestre do ano, quando a ação dos ventos é mais forte.

— É importante destacar que a República Democrática do Congo é o quarto país mais populoso da África, com quase 100 milhões de habitantes. Essa grande população, aliada a desafios no gerenciamento de resíduos e infraestrutura, contribui para a significativa geração de plástico, que acaba sendo transportado por rios e correntes oceânicas, impactando praias distantes, como as do Ceará — explica Giarrizzo, que acrescenta que boa parte desses plásticos possui composição química diferente da brasileira, o que os tornam mais difíceis e mais caros de serem reciclados.

Doenças podem ser transportadas

Em 2017, o governo congolês publicou um decreto para combater os impactos da poluição por plástico, proibindo a importação, produção, uso e venda de embalagens plásticas. Mas um artigo isentou os principais tipos de produtos plásticos consumidos no país, em particular garrafas de água potável e refrigerantes, que são os resíduos predominantes, apontou a pesquisa. A bacia do Rio Congo é uma das 14 principais bacias hidrográficas do mundo que juntas recebem mais de um quarto dos resíduos globais.

Quarto maior consumidor de plástico do mundo, o Brasil também é um contribuidor importante para a poluição oceânica. De 2010 a 2020, o país foi responsável pelo descarte de 940 mil toneladas de resíduos plásticos entre 2010 e 2020, segundo estudo do "Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies" (COAPS).

Além da poluição ambiental, a chegada de lixos estrangeiros é um risco para a saúde pública, alerta Giarrizzo.

— Esses plásticos têm características ambientais diferentes e podem transportar patógenos distintos do que temos no nosso país. Então pode gerar problemas de saúde. O assunto é bastante delicado — afirma o oceanógrafo, que cobra monitoramento constante no litoral brasileiro.— Nós fazemos análises de balneabilidade, por que não avaliar também a presença de plásticos? Se o Brasil não entender a importância de realizar monitoramento das praias, fica difícil fazer medidas efetivas para tentar combater esse problema. É necessário saber a origem desse plástico.

Tratado global contra a poluição plástica

A poluição plástica é um problema global. Todo ano, aproximadamente 385 milhões de toneladas de plástico são produzidas. Como a sua reciclagem tem um custo muito maior que a sua produção original, apenas um percentual menor do plástico é reciclado no mundo. Assim, o oceano acaba sendo o principal do destino, no final do ciclo. Estudos apontam que de 8 milhões a 12,7 milhões de toneladas de plástico chegam anualmente aos oceanos do planeta, e as projeções indicam que a quantidade pode triplicar até 2040.

Por isso, a ONU vem mediando um amplo tratado, de caráter vinculante, envolvendo governos de 175 países para combater a poluição plástica. Entre as principais medidas em análise estão a proibição do plástico descartável e a elaboração de critérios claros para garantir a reutilização e a reciclagem do material.

Maria Inês Tavares, diretora do Instituto de Macromoléculas (IMA) da UFRJ, que presta assessoria ao Itamaraty visando à participação brasileira no tratado, explica que várias são as fontes de entrada dos microplásticos no mar, desde o descarte inadequado, à lavagem de roupas sintéticas, além da degradação de lixo que já estava nos oceanos. A ação das ondas e a exposição à luz solar aceleram o processo de degradação e a fragmentação dos produtos plásticos maiores em partículas menores, destaca.

— Um compromisso firme com a reciclagem e a reutilização, aliado a uma educação ambiental abrangente, pode reduzir drasticamente a proliferação de resíduos plásticos e proteger nosso planeta para as futuras gerações - diz a cientista, que explica que o banimento total do plástico é praticamente impossível, devido à sua importância para diversos produtos. — Quando se levanta esta bandeira é mais voltado para os plásticos de uso único, os chamados descartáveis. A posição do Brasil é uma posição de busca do equilíbrio entre ações governamentais, indústria, reciclagem, reuso e a educação ambienta.

