Mata Sul Pombos: motociclista fica gravemente ferido após colidir em carro na BR-232 Acidente aconteceu na manhã desse domingo (12), no quilômetro 57 da via

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um carro na BR-232, em Pombos, na Mata Sul de Pernambuco. O acidente aconteceu na manhã desse domingo (12), no quilômetro 57 da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto e o carro envolvidos trafegavam na via sentido Recife quando a motocicleta bateu fortemente na traseira do automóvel.

O motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, também na Mata Sul.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor do carro ficou ileso, mas um passageiro que estava no banco traseiro do veículo teve lesões leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no local.

A moto e o carro ficaram fora da pista, sem causar interrupção do fluxo de veículos.

