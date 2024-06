Por que adolescentes americanos estão comprando o creme firmador "Brazilian Bum Bum"?

A- A+

Um creme perfumado que vem em um pote de plástico na cor tangerina virou, de uns tempos para cá, um dos produtos de beleza mais cobiçados entre os adolescentes americanos.

Chamado de Brazilian Bum Bum Cream, ele é vendido por US$ 48 pela marca americana "Sol de Janeiro". Segundo a empresa, um pote do creme é vendido a cada seis segundos.

De acordo com o site da empresa, a loção tem cheiro de pistache e “ajuda a suavizar e firmar visivelmente a aparência da pele”. Mas muitos de seus fãs estão bem fora do mercado típico de firmeza.

— Todos os meus amigos têm — diz Leyton Smith, um adolescente de 15 anos do Arizona, nos Estados Unidos. Ele pegou o pote de creme de sua mãe, que havia comprado para celulite. — Eu realmente não sabia que era para esse propósito.

Apesar do nome "Bum Bum", Leyton acha que a maioria das pessoas de sua idade está usando o produto como um creme perfumado para as mãos. Agora, ele e sua irmã de 10 anos têm vários cremes e sprays diferentes da "Sol de Janeiro", formando um arco-íris de embalagens coloridas.

— É apenas um daqueles produtos que todas as pessoas estão comprando e, por isso, você sente que também precisa ter — relatou Leyton.

O produto tem conquistado jovens no TikTok, onde influenciadores o exibem em vídeos com milhões de visualizações, além de lojas como a Sephora.

Embora a empresa não tenha indicado uma faixa etária dos compradores do Brazilian Bum Bum Cream, a marca claramente ressoa entre os adolescentes. Mais de 500 avaliações do produto no site da marca foram postadas por clientes menores de 18 anos.

Os perfumes também têm feito sucesso online, ajudando a tornar a "Sol de Janeiro" a segunda marca de fragrâncias favorita entre as meninas americanas, de acordo com uma pesquisa do banco de investimentos Piper Sandler.

— Essa marca conquistou essas crianças — afirmou Abby Rivera, criadora de conteúdo que faz vídeos sobre cosméticos e cuidados com a pele.

O creme, no entanto, gerou debate e um pouco de perplexidade entre pais e dermatologistas que se perguntam: "por que um produto que diz “firmar e apertar” no rótulo se tornou popular entre adolescentes com a pele perfeita.

— Quem são essas pessoas loucas comprando isso para uma criança de 13 anos? — questionou um comentarista, durante uma discussão acalorada sobre o produto em um fórum online para pais.

Em um comunicado, uma porta-voz da "Sol de Janeiro" disse que os produtos da empresa eram destinados a todos os tipos de pele e “desenhados para atender às diversas necessidades de todas as gerações”.

Ela ainda acrescentou que as afirmações do Brazilian Bum Bum Cream sobre “firmar e apertar” não precisavam ser o foco para os clientes jovens.

"Embora esses termos descrevam os benefícios do produto, o foco para os usuários mais jovens deve estar nas propriedades de hidratação e nutrição", escreveu a porta-voz.

A representante também afirmou que a empresa leva a sério as preocupações dos pais.

"Encorajamos os pais a verificarem as listas de ingredientes para garantir que não haja alérgeno ou sensibilidades que possam afetar seus filhos", recomendou.

Segundo a dermatologista Brooke Jeffy, o produto atribui suas propriedades firmadoras ao guaraná rico em cafeína, que é um ingrediente relativamente fraco, mas seguro para a maioria das peles jovens.

Alguns dos outros produtos da "Sol de Janeiro", como o creme corporal Bom Dia Bright Body Cream, contêm ingredientes mais fortes, incluindo vitamina C e ácido alfa-hidroxi, que devem ser evitados na pele jovem, de acordo com a médica.

Ainda segundo Jeffy, os cremes corporais mais suaves da marca, como o Brazilian Bum Bum Cream, ainda podem ser irritantes para os clientes jovens, que têm a pele mais sensível do que os adultos, por conta das fragrâncias.

— Isso alimenta essa pressão cultural que faz com que cada vez mais jovens se preocupem com o envelhecimento. Até mesmo o fato de que isso é 'Bum Bum', sabemos o que significa — disse a dermatologista, referindo-se à mensagem do "firmar e apertar".

No comunicado, a empresa ainda afirmou que a missão da marca é ajudar os clientes a se celebrarem "independentemente de forma, tamanho, raça ou origem". "Nosso compromisso com a celebração do corpo em todas as idades está refletido de forma autêntica em nossas campanhas", informou a empresa.

A "Sol de Janeiro" foi fundada em 2015 pela brasileira Camila Pierotti e dois americanos com o objetivo de desenvolver produtos de beleza baseados no que a presidente executiva da marca e uma das fundadoras Heela Yang descreveu em entrevistas como o "senso natural de confiança corporal dos brasileiros".

— Quando se tratava de identificar produtos, nos perguntamos qual parte do corpo parecia que os brasileiros estavam preocupados. Isso não demorou muito. A resposta foi unânime: o bumbum — contou Yang, em uma entrevista para o veículo britânico de beleza, Get the Gloss, em 2017.

O site da "Sol de Janeiro" esclarece que o creme não é apenas para a parte posterior: "use no seu bumbum, pernas, barriga, braços ou em qualquer lugar que você precise de um lifting para uma pele com brilho positivo".

Em 2021, a empresa foi adquirida pela L’Occitane, a varejista francesa de cuidados corporais, e suas vendas podem alcançar US$ 1 bilhão neste ano, segundo o The Business of Fashion.

Aliás, vários produtos da "Sol de Janeiro", incluindo o Brazilian Bum Bum Cream, estão listados como os mais vendidos no site da Sephora.

A marca ampliou a popularidade do creme ao lançar mais produtos com aromas doces e perfis visuais brilhantes e alegres. A "Sol de Janeiro" vende, por exemplo, um pote rosa perfumado com pitaia chamado “Elasti-Cream”, além de uma gama de sprays de fragrância em tons pastel.

Uma nova edição limitada do Brazilian Bum Bum Cream, inclusive, vem com um pacote de adesivos em forma de bananas, cocos e balões de ar quente.

Rachel Azzolini, de 29 anos, disse que as embalagens brilhantes e os aromas frutados foram o que atraiu sua filha de 5 anos. Ela disse que ficou preocupada quando um funcionário da Sephora deu à sua filha uma amostra em miniatura da "Elasti-Cream", que diz ser “imitador de retinol”.

— Pensei: não quero que minha filha de 5 anos use retinol — disse a mulher, preocupada com composto derivado da vitamina A, que pode ser irritante para uma pele jovem.

No entanto, Azzolini permitiu que sua filha usasse o creme depois de descobrir que ele, na verdade, não continha retinol. Ela tenta evitar ingredientes agressivos, mas disse que estava feliz em apoiar o interesse de sua filha nos cuidados com a pele, apesar dos comentários negativos que ela às vezes vê sobre “crianças da Sephora” nas redes sociais.

— Não é tão sério. Eles estão apenas tentando se divertir.

Recentemente, ela comprou para sua filha um conjunto de viagem de cremes da "Sol de Janeiro", incluindo o Brazilian Bum Bum Cream. Azzolini disse que não estava preocupada com a filha se envolvendo com a linguagem do produto sobre "firmar e apertar".

— Ela nem pensa ou compreende essas coisas ainda — explicou.

Segundo a professora de psicologia Charlotte H. Markey, o produto parece se encaixar em uma tendência de jovens que se preocupam com sua aparência cada vez mais cedo.

— É uma mensagem sorrateira sobre envelhecimento. Mesmo que as meninas não estejam inicialmente gravitando em direção ao produto por motivos anti-envelhecimento, pois elas recebem essa mensagem na pia do banheiro todos os dias — concluiu a professora.

Veja também

PEDIDO 'Tenham ela em suas orações', dizem pais de advogada encontrada morta após 2 anos desaparecida