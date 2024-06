Saiba qual é o alimento número 1 para a saúde da pele

A- A+

Uma pele hidratada, brilhante e macia ao toque não depende apenas de tratamentos dermatológicos. A alimentação diária influencia diretamente na irrigação dos nutrientes essenciais ao órgão, em particular quando se trata de antioxidantes, proteínas, vitamina E, vitamina C e vitamina A.

Mas, segundo Bonnie Taub-Dix, autora do livro "Read It Before You Eat It: Taking You From Label To Table" (Leia antes de comer: levando você dó rótulo até a mesa, traduzido do inglês), os peixes oleosos são a chave para os melhores resultados na derme.









O óleo encontrado neles é provindo do ômega 3, e as principais opções são salmão, a truta, o arenque, a sardinha e o atum.

Salmão é aliado para a hidratação da pele — Foto: Freepik

“Peixes ricos em ácidos graxos ômega 3 ajudam a preservar o colágeno, combater a inflamação e manter a pele firme”, explica Taub-Dix, em entrevista ao site Shape.

Um estudo feito nos Países Baixos estudou os registos alimentares e fotografias de cerca de 2.800 adultos mais velhos, a maioria na faixa dos 60 e 70 anos. Foi descoberto a partir disso que as mulheres que comiam mais frutas, vegetais, peixes e alimentos ricos em fibras tendiam a ter menos rugas do que aquelas que comiam mais outros tipos de carne, como a vermelha, e salgadinhos.

Os benefícios

O ômega 3 é um aliado na preservação do colágeno, responsável por manter a pele forte e ajuda na recuperação após feridas. Outro benefício deste ácido graxo é a hidratação.

Além disso, de acordo com o dermatologista Ariel Ostad, o salmão, por exemplo, é uma fonte de vitamina E, que atua na proteção da derme.

“O salmão é uma excelente fonte de nutrientes como ácidos graxos ômega-3, proteínas, vitamina D e vitaminas B”, acrescenta o especialista, também à revista Shape.

