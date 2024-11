A- A+

Os bebês nascem com pelos corporais finos, felpudos, curtos e levemente pigmentados, chamados lanugo. O termo vem da palavra latina “lana”, que significa lã. Em alguns bebês, os pelos são quase invisíveis. Em outros, pode haver muitos pelos, especialmente ao redor do rosto, ombros, costas e cabeça.

De qualquer forma, a lanugem não é motivo de preocupação e desaparecerá por conta própria algumas semanas após o nascimento.

Por que alguns bebês nascem tão peludos?

O lanugo aparece no feto por volta do terceiro mês de gestação. À medida que o feto se desenvolve no útero, esse cabelo fica mais grosso até o sétimo mês. Ele acabará cobrindo a maior parte do corpo do bebê, exceto as áreas que não possuem folículos capilares.

Embora nem todos os bebês nasçam com lanugem, todos vivemos no útero. A maioria dos bebês elimina o líquido amniótico no útero, por volta de 33 a 36 semanas de gestação, quando ele se mistura com o líquido amniótico e é engolido pelo bebê.

O lanugo então passa pelo organismo e se torna parte do primeiro coco, chamado mecônio. Bebês nascidos antes do previsto, no entanto, tendem a ter muito mais pelos no corpo, pois o lanugo não teve a oportunidade de cair.

Após a remoção do vérnix (a gosma branca que fica na pele do bebê quando ele nasce), pequenos pedaços de lanugo podem permanecer no bebê por algumas semanas. Bebês do sexo feminino e masculino nascem com aproximadamente a mesma quantidade de cabelo, que é substituído por cabelo mais grosso que permanece por toda a vida.

Após o terceiro mês de vida, o lanugo na cabeça será substituído por cabelo permanente. Esse cabelo alonga e cai entre 12 e 24 meses de vida. Após essa queda, a maior parte do cabelo do bebê será permanente.

Os pais não precisam se preocupar se um bebê nasce com muitos pelos no corpo; geralmente, eles desaparecem em algumas semanas. Lanugo pode estar presente em 30% dos bebês nas primeiras semanas de vida.

A hipertricose lanuginosa, no entanto, é uma doença genética rara que causa crescimento excessivo dos lanugos ou semelhantes a eles. Um bebê pode nascer com essa condição genética, ou ela pode se desenvolver mais tarde na vida. Ela pode ser desencadeada por uma condição de saúde, transtorno alimentar ou aparecer como um efeito colateral de alguns medicamentos.

O lanugo protege a pele do recém-nascido, regula a temperatura corporal e se liga ao vérnix. O vérnix protege a pele do bebê, previne a perda de água, desempenha um papel vital no controle da temperatura e contribui para a imunidade natural.

Lanugo aparece de forma diferente em bebês diferentes. Dependendo da duração da sua gravidez, pode estar ausente ou abundante. A genética de sua família também terá um papel importante, tornando o cabelo mais claro ou mais escuro.

Bebês com pele mais clara geralmente apresentam lanugo claro ou incolor, enquanto aqueles com pele mais escura tendem a ter cabelos mais escuros e, portanto, lanugo mais escuro e questionável. Pode haver alguma verdade por trás da crença de que a azia durante a gravidez está ligada a uma maior chance de o bebê nascer com muito cabelo.

Um estudo dos EUA publicado em 2006 descobriu que “mulheres que dizem azia moderada ou grave deram à luz bebês com quantidades mínimas, ou acima da média de cabelo”.

A gravidade dos sintomas não estava relacionada ao sexo do bebê ou à idade ou peso da mãe. Os autores sugeriram que era possível que os hormônios da gravidez envolvidos em fazer o esfíncter esofágico inferior relaxar também envolvidos no crescimento dos pelos fetais.

Um estudo tailandês publicado em 2012 também concluiu que a maioria das mulheres que relataram azia deram à luz bebês com quantidade média ou acima da mídia de cabelo.

Lanugo é uma parte importante do desenvolvimento. Embora alguns bebês possam nascer com esse cabelo fino e macio, é uma característica normal do crescimento e maturação do bebê e geralmente não é motivo de preocupação.

*Rakime Elmir é professora associada em enfermagem e bbstetrícia da Western Sydney University e Alka Kothari professora associada da faculdade de medicina da Universidade de Queensland.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

