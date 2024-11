Beber álcool pode levar à queda de cabelo? Ciência diz que sim; entenda

A- A+

Pesquisadores da Universidade Nacional de Pusan descobriram uma relação entre a quantidade de álcool consumida e a perda de cabelo. Segundo os cientistas, pessoas que bebem regularmente têm 1,4 vezes mais probabilidade de sofrer de alopecia androgenética (AGA).

AGA é a forma mais prevalente de perda de cabelo que afeta milhões de homens e mulheres no mundo todo. Estudos anteriores sugeriram que a condição é causada principalmente por fatores genéticos e hormonais. No entanto, a nova pesquisa acrescenta evidências crescentes de que fatores de estilo de vida também podem contribuir.

"Indivíduos que consomem álcool podem ter uma probabilidade ligeiramente maior de sofrer de AGA em comparação com os que não bebem", disse o professor Yun Hak Kim, que liderou o estudo.

Os cientistas não analisaram o motivo por trás dessa ligação, mas eles acreditam que tenha relação com o acetaldeído – um subproduto do metabolismo do álcool.

"Ele pode interferir no ambiente imunológico do couro cabeludo — fatores que podem contribuir para a AGA. No entanto, esse mecanismo proposto continua especulativo. Com o tempo, isso pode contribuir para estratégias de saúde mais abrangentes e personalizadas, onde fatores como dieta, genética e estilo de vida são melhor compreendidos e integrados aos planos de prevenção e tratamento para queda de cabelo”, afirmou Kim.

No geral, os pesquisadores esperam que as descobertas incentivem mais pesquisas sobre a ligação entre o consumo de álcool e a queda de cabelo.

Embora a perda de cabelo seja algo que preocupa muitos homens, estudos apontam alguns benefícios na calvície. Como por exemplo: eles são considerados mais maduros socialmente, inteligentes, educados e honestos, em comparação aos homens com muito cabelo.

