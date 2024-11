Padrão irregular de sono aumenta em 26% risco de derrame e ataque cardíaco, descobre estudo

A- A+

Pesquisadores da Universidade de Ottawa descobriram que não manter um horário regular para dormir e acordar pode aumentar o risco de derrame, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca em 26%, mesmo para aqueles que seguem a regra das 7 a 9 horas de sono por noite.

Esse conselho ainda se mantém e deve ser seguido, porém, mais importante do que a quantidade de horas é a qualidade do sono e o impacto que um sono irregular pode ter na vida da pessoa.

O novo estudo descobriu que o sono irregular – ir para a cama e acordar em horários diferentes a cada dia – estava “fortemente associado” a um risco maior de eventos cardiovasculares adversos importantes. A pesquisa, publicada no Journal of Epidemiology and Community Health, envolveu 72.269 pessoas com idades entre 40 e 79 anos do estudo UK Biobank.

"Devemos ter como objetivo acordar e dormir dentro de 30 minutos do mesmo horário todas as noites e todas as manhãs, incluindo fins de semana. Dentro de uma hora do mesmo horário é bom, mas pior do que 30 minutos, e ainda melhor é ter variação zero. Mais de uma hora de diferença a cada noite e a cada manhã significa sono irregular. Isso pode ter impactos negativos na saúde. Quanto mais próximo você estiver de variação zero, melhor”, explica Jean-Philippe Chaput, da Universidade de Ottawa, e autor principal do estudo.

“Acordar em horários diferentes todas as manhãs realmente mexe com seu relógio interno, e isso pode ter consequências adversas para a saúde. Se você precisa recuperar o sono perdido durante a semana nos fins de semana, então ir para a cama mais cedo é melhor do que ficar deitado até mais tarde – você ainda deve tentar acordar no mesmo horário, mesmo aos sábados e domingos”, diz.

Os participantes do estudo usaram um rastreador de atividades por sete dias para registrar seu sono, com especialistas calculando uma pontuação do índice de regularidade do sono (IRS) para cada pessoa.

A pontuação capturou a variabilidade diária na hora de dormir, hora de acordar, duração do sono e despertares durante a noite. As pessoas recebiam uma pontuação variando de 0 (muito irregular) a 100 (padrão de sono-vigília perfeitamente regular). Eles foram separados em grupos: de sono irregular (pontuação SRI menor que 71,6), grupo de sono moderadamente irregular (SRI entre 71,6 e 87,3) e grupo de sono regular (pontuação SRI maior que 87,3). As pessoas foram então acompanhadas por oito anos.

Os resultados mostraram que aqueles que dormiam irregularmente tinham 26% mais probabilidade de sofrer um derrame, insuficiência cardíaca ou ataque cardíaco do que aqueles com sono regular. Aqueles que tinham o sono moderadamente irregular tinham 8% mais probabilidade.

Quanto mais irregular a hora de acordar e dormir ficava, maiores eram as chances de ataques adversos. A quantidade de sono recomendada para pessoas de 18 a 64 anos é de sete a nove horas por noite, e de sete a oito horas para pessoas com 65 anos ou mais.

O estudo descobriu ainda que uma proporção maior de pessoas que dormem regularmente (61%) atingiu a cota de sono recomendada do que as que dormem irregularmente (48%). Mas isso não fez diferença para a saúde cardíaca das pessoas que dormem irregularmente, que tinham o mesmo risco maior de derrame e ataque cardíaco, mesmo se estivessem dormindo o suficiente.

Em contraste, aqueles que dormiam moderadamente irregularmente tiveram seus riscos reduzidos se dormissem o suficiente.

Os pesquisadores afirmam que, como esse estudo foi observacional, não é possível estabelecer causa e efeito, precisando ser feitos outros estudos na área para comprovar os resultados.

“Mais importante, nossos resultados sugerem que a regularidade do sono pode ser mais relevante do que a duração suficiente do sono na modulação do risco de eventos cardiovasculares adversos graves”, afirmou Chaput.

