O que são os "fios" brancos da tangerina e por que você nunca deve descartá-lOs

A tangerina é uma das frutas mais apreciadas no mundo, pois seu sabor característico doce e suculento faz com que milhares de pessoas a consumam de forma natural ou em diferentes preparações.



O Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai menciona que a tangerina contém uma alta concentração de vitamina C e água, sendo, portanto, de grande importância para fortalecer o sistema imunológico, equilibrar os níveis de açúcar no sangue, reduzir o colesterol ruim e a pressão arterial.

Esta fruta cítrica é composta por 85% de água e contém pouca quantidade de açúcar e calorias. A Fundação Espanhola do Coração menciona que a tangerina fornece apenas 35 calorias a cada 100 gramas consumidos. Além disso, entre seus componentes, encontram-se uma quantidade considerável de vitamina C, vitamina A, algumas vitaminas do grupo B, potássio, magnésio, ácido cítrico e oxálico.

O que são os ‘fios’ brancos da tangerina?

A tangerina é rica em fibras, especialmente a pectina, que ajuda a prevenir a constipação, doenças cardiovasculares, entre outros problemas de saúde. O portal de medicina Sumédico menciona que, assim como outras frutas cítricas, a polpa da tangerina é formada por inúmeras vesículas, que são pequenas bolsas cheias de suco rico em vitamina C, flavonoides, betacaroteno e óleos essenciais.

Esses gomos são cobertos por fios brancos que muitas vezes são descartados, pois não se conhecem bem as suas propriedades e benefícios para a saúde do corpo. Mas eles são uma camada fibrosa e esbranquiçada chamada albedo, que contém altas quantidades de fibra e compostos bioativos.

Um artigo publicado na revista Consumer destaca um estudo médico que ressalta o albedo, indicando que ele possui uma quantidade de compostos fenólicos entre 15 e 20 vezes maior que a dos gomos.

É importante lembrar que não é necessário consumir todos os fios e a parte branca da tangerina, mas é recomendável não removê-los, pois oferecem grandes benefícios para a saúde.

Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos mencionam que o albedo apresenta os seguintes benefícios:

- Rico em antioxidantes e flavonoides: esses fios brancos contêm flavonoides como hesperidina e naringenina, compostos que ajudam a proteger as células contra danos oxidativos.

- Esses flavonoides possuem propriedades anti-inflamatórias, que podem reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e certos tipos de câncer.

- O consumo do albedo também pode contribuir para melhorar a aparência da pele e a saúde das articulações.

- A parte branca da tangerina contém pequenas quantidades de outros antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

Esse grupo de compostos auxilia na minimização do estresse oxidativo e fortalece as defesas naturais do corpo, contribuindo para uma melhor resposta a doenças e outros agentes patógenos.

