A- A+

saúde Barriga não diminui com exercícios, boa alimentação e perda de peso? Veja o que dizem especialistas Alguns fatores dificultam a perda de gordura abdominal

Perder gordura abdominal pode ser um desafio para as pessoas, tanto para homens quanto para mulheres, ter "barriga" ou "pança" pode causar baixa autoestima e problemas de saúde. Abaixo mostramos algumas recomendações para reduzi-la.

Algumas pessoas vão fazer abdominais ou dietas muito rígidas, pensando que um desses fatores vai ajudar a diminuir a barriga; No entanto, o exercício e a dieta alimentar não são eficientes por si só e precisam ser complementados.

A gordura abdominal não é apenas uma preocupação estética, mas também pode ser um indicador de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão ou problemas cardíacos.

O médico David Katz, diretor do Centro de Pesquisa de Prevenção da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, observa que a distribuição da gordura corporal é amplamente determinada pela genética. Portanto, muitas pessoas podem armazenar gordura abdominal devido aos níveis de cortisol.

Embora se acredite que a redução total de açúcares e carboidratos possa ajudar a reduzir a gordura abdominal, o nutricionista Aitor Sánchez garantiu que isso não é totalmente verdade.

— Deixar de consumir produtos como açúcar, farinha, alimentos processados ou poucos cereais está muitas vezes associado a uma alimentação saudável. Mas não há garantia de que assim será — disse ao La Vanguardia.

O especialista destacou ainda que é possível que as pessoas tenham perdido gordura fazendo exercícios e se alimentando de maneira mais saudável; No entanto, pode ser que o corpo “não recorra tanto à gordura visceral por questões genéticas ou hormonais. Ou que não estejamos num balanço energético negativo e por isso não estejamos perdendo peso”.

Outra causa da barriga pode ser o fato de ela estar inchada ou com gases, pois muitas vezes são confundidas com gordura visceral, por isso é recomendado que as pessoas vão ao médico para determinar sua composição corporal.

Por isso, para acompanhar a perda de peso fisiologicamente saudável, queremos ir além e entender a composição corporal de cada paciente. Além disso, é recomendável observar as matérias-primas dos alimentos.

— Muita gente desconhece que a lista de ingredientes segue estrita ordem de quantidade de cada substância. Ou seja, o primeiro ingrediente da lista é majoritário, e assim sucessivamente até chegar ao último, o menos representativo de todos — finalizou o especialista.

Veja também

UE Macron reforça compromisso com agricultura francesa em meio a protestos por acordo UE-Mercosul