Por que maconha provoca dor de cabeça? Neurologista explica

Conceitualmente, maconha é o nome atribuído à planta do gênero Cannabis. Seu principal componente é o THC, quimicamente chamado de tetra-hidrocarbinol. Essa substância tem efeito psicoativo, ou seja, é a responsável pela sensação de leveza e de relaxamentos resultantes do consumo da droga.

Segundo especialistas, ela também é a principal causa que faz algumas pessoas sentirem dor de cabeça após o uso imediato da droga. Isso ocorre porque o THC é uma substância muito estimulante que atua diretamente nos neurônios.

— Toda vez que uma droga tem potencial de vício, ela tem potencial efeito estimulante para o cérebro, ela liberar neurotransmissores, como a dopamina, que faz o usuário sentir bem-estar, vai ter uma analgesia da dor, se sentir bem e mais calmo. Este tipo de recompensa é que faz a pessoa querer usar cada vez mais — explica a neurologista do Headache Center Brasil e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, Thais Villa.

A médica afirma que pessoas que tem um cérebro mais sensível a doenças cerebrais que causam dores, como a enxaqueca, que acomete mais de 30 milhões de brasileiros, são mais suscetíveis a ter fortes crises de dores após o uso da maconha, inclusive se for a primeira e única vez de modo rápido.

— A droga entra no cérebro, principalmente em células liberadoras de dopamina, e atuam em uma área que dá prazer, chamada de circuito de recompensa. Toda droga com potencial de vício faz isso. E o usuário vai ter uma excitação aguda. Se ele tem uma sensibilidade a dor de cabeça, basta ele ter um único contato com a maconha que aquela substância estimulante vai deflagrar uma crise de dor de cabeça bastante severa mesmo com o primeiro uso — explica a neurologista.

