PRÊMIO NOBEL Prêmio Nobel 2024: quanto ganha cada vencedor? Veja tudo que você precisa saber Os laureados receberão as medalhas e diplomas do Prémio Nobel em dezembro, em Estocolmo

A temporada do Nobel chegou mais uma vez. Todo mês de outubro, comitês na Suécia e Noruega anunciam os vencedores de prêmios em diversas áreas, como ciências, literatura, economia e trabalhos em favor da paz. No total, são entregues seis prêmios.

Os vencedores receberão suas medalhas e diplomas do Prêmio Nobel em dezembro, durante uma cerimônia em Estocolmo.

O que os vencedores recebem?

Veja tudo que você precisa saber sobre os prêmios deste ano:

Os premiados recebem um diploma, uma medalha e um documento detalhando o valor do prêmio, que este ano é de 11 milhões de coroas suecas (mais de R$ 5,5 milhões).

O que são os Prêmios Nobel?

A cada ano, seis Prêmios Nobel são concedidos, cada um reconhecendo a contribuição inovadora de um indivíduo ou organização em um campo específico. As categorias incluem fisiologia ou medicina, física, química, ciências econômicas, literatura e paz, sendo que este último muitas vezes atrai mais atenção devido ao calibre dos indicados.

Este ano, há 285 candidatos ao Prêmio Nobel da Paz: 196 indivíduos e 89 organizações, conforme informou o Comitê do Nobel. No ano passado, foram mais de 350 candidaturas. O recorde de indicações foi de 376 em 2016.

Entre os vencedores anteriores do Prêmio Nobel da Paz estão Kailash Satyarthi e Malala Yousafzai (2014), o presidente Barack Obama (2009), Nelson Mandela e F. W. de Klerk (1993), o 14º Dalai Lama Tenzin Gyatso (1989) e Madre Teresa (1979).

Quando os prêmios são anunciados?

Entre os dias 7 e 11 de outubro, um prêmio será anunciado diariamente, com o último sendo divulgado em 14 de outubro, geralmente entre 5h e 7h da manhã no horário de Nova York. Os anúncios são feitos em Oslo e Estocolmo e transmitidos ao vivo pelos canais oficiais do Prêmio Nobel.

As datas de anúncio são:

Física: 8 de outubro

Química: 9 de outubro

Literatura: 10 de outubro

Paz: 11 de outubro

Ciências Econômicas: 14 de outubro



Vencedores do ano passado

Entre os vencedores de 2023, destaca-se Jon Fosse, escritor norueguês, que recebeu o Nobel de Literatura por suas obras de teatro e prosa inovadoras. Narges Mohammadi, ativista iraniana, foi premiada pelo seu trabalho contra a opressão das mulheres no Irã e pela promoção dos direitos humanos. Já o Prêmio de Fisiologia ou Medicina foi concedido a Katalin Karikó e Drew Weissman pelos seus avanços no desenvolvimento de vacinas eficazes contra a Covid-19.

