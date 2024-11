A- A+

ELEIÇÕES NOS EUA Presidente chinês Xi Jinping pede laços 'estáveis' com os EUA em mensagem a Trump Líder chinês afirmou esperar 'que ambos os lados mantenham os princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambos'

O presidente da China, Xi Jinping, pediu na quinta-feira por laços "estáveis, saudáveis e sustentáveis" entre Pequim e Washington em uma mensagem ao presidente eleito dos EUA, Donald Trump, informou a mídia estatal.

Em uma "mensagem de saudações" a Trump, Xi "ressaltou que a história mostrou que a China e os Estados Unidos se beneficiam da cooperação e sofrem com o confronto", disse a emissora estatal CCTV.

"Um relacionamento China-EUA estável, saudável e sustentável está no interesse comum de ambos os países e está de acordo com as expectativas da comunidade internacional", afirmou Xi.

Em sua primeira mensagem a Trump desde que o ex-presidente garantiu um segundo mandato, o líder chinês disse esperar "que ambos os lados mantenham os princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambos".

Ele pediu que Washington e Pequim "fortaleçam o diálogo e a comunicação, gerenciem adequadamente as diferenças, expandam a cooperação mutuamente benéfica e encontrem uma maneira correta de convivência entre China e EUA nesta nova era, para beneficiar ambos os países e o mundo".

