eleições China parabeniza Trump pela vitória nas eleições presidenciais Antes do anúncio da vitória do republicano, o porta-voz do ministério, Mao Ning, declarou que a China esperava uma "coexistência pacífica" com os Estados Unidos

A China parabenizou Donald Trump por ter vencido as eleições presidenciais dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), informou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

"Nós respeitamos a escolha do povo americano e expressamos nossos cumprimentos ao senhor Trump por sua eleição como presidente", declarou a chancelaria chinesa em um comunicado em seu site.

Na manhã desta quarta-feira, antes do anúncio da vitória do republicano, o porta-voz do ministério, Mao Ning, declarou que a China esperava uma "coexistência pacífica" com os Estados Unidos.

"Continuaremos focando e administrando as relações entre China e Estados Unidos com base nos princípios do respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação benéfica para todos", afirmou em coletiva de imprensa.

