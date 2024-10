Presidente de CPI anuncia recurso ao STF para ouvir Deolane no Senado

A- A+

O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-G), afirmou ter entrado com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a concessão da Corte para a influenciadora Deolane Bezerra não comparecer a um depoimento no colegiado que estava marcado para terça-feira.



Deolane conseguiu a autorização do ministro André Mendonça, porém, até agora, o evento não foi cancelado pelo Senado.

—A CPI entrou com recurso. Vamos ver o que vai acontecer até amanhã. Nós estamos fazendo o nosso papel. Entramos com recurso. Essa é a maior demonstração de medo dela e de que ela tem culpa— disse Kajuru ao Globo.

Mendonça atendeu na sexta-feira a um habeas corpus apresentado pela defesa de Deolane. O STF tem o entendimento de que investigados não são obrigados a comparecer em CPIs, já que não podem ser forçados a produzirem provas contra si mesmo.

Deolane é investigada na Operação Integration, sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela foi presa preventiva no Recife em setembro de setembro, mas foi liberada para cumprir prisão domiciliar.

A convocação da influenciadora partiu de um requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE). O parlamentar considerou que a presença dela "pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final desse CPI que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas online".

Na quarta-feira, a CPI pode ouvir o jogador de futebol Lucas Paquetá. No caso dele, foi aprovado um convite, então a presença não é obrigatória. O atleta do West Ham, da Inglaterra, será ouvido após ser denunciado por suspeita de envolvimento com esquema de apostas esportivas em jogos da Premier League, a liga de futebol inglesa.

