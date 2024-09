A- A+

mundo Presidente de Honduras denuncia "golpe de Estado" em andamento por trás de escândalo de narcotráfico Vídeo mostra suposta ligação de cunhado de Xiomara Castro com traficantes de drogas

A presidente hondurenha, Xiomara Castro, denunciou, nessa terça-feira, um “golpe de Estado” em curso. O anúncio foi feito horas depois de um vídeo mostrar o cunhado da chefe do Executivo numa reunião com traficantes de drogas em 2013, pedindo contribuições para a campanha eleitoral daquele ano.

“Confirmo que a paz e a segurança interna da República estão em risco [...] devido a um novo golpe de Estado que o povo deve travar”, afirmou a presidente de esquerda na rádio e na TV, no meio de uma polêmica sobre a sua decisão de cancelar o tratado de extradição com os Estados Unidos na semana passada.





Castro encerrou o tratado com os Estados Unidos há seis dias, argumentando que procurava evitar que Washington o utilizasse contra soldados leais e facilitasse uma tentativa de golpe.

No entanto, a oposição alegou que Castro cancelou o tratado, que permitia a prisão de cinquenta traficantes de drogas hondurenhos, incluindo um antigo presidente de direita, para proteger membros do seu governo e de sua família.

No sábado, um cunhado e um sobrinho da presidente renunciaram: o secretário do Congresso, deputado Carlos Zelaya, após admitir ao Ministério Público que se reuniu com traficantes de drogas em 2013; e seu filho, o ministro da Defesa, José Manuel Zelaya.

Nesta terça-feira um portal especializado publicou o vídeo desse encontro.

“Um vídeo exclusivo da InSight Crime mostra traficantes de drogas hondurenhos oferecendo subornos a um membro da família presidencial. Isso mostra a gravidade da corrupção das drogas no país”, destacou o portal na rede X.

