Preso por incêndio criminoso em Goiás é solto após alegar ter esquizofrenia

O homem preso em flagrante por provocar incêndios no município de Bom Jardim de Goiás (GO) foi solto nesta segunda-feira (26) depois de alegar ser diagnosticado com esquizofrenia.

Em depoimento, Lucas Vieira dos Santos havia revelado o suposto recebimento de cerca de R$ 300 para atear fogo em fazendas da região a mando de um homem identificado por ele como "Rogério".

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado de perícias feitas no local e a análise de dados do aparelho celular apreendido.

Responsável pelas investigações, o delegado Fábio Marques afirma que a menção a problemas psiquiátricos "garantiu a liberdade provisória sem pagamento de fiança, autorizada pelo juízo criminal".

De acordo com o policial, ainda não existem elementos que confirmem que o crime teria acontecido por "motivação política".

Abordagem

Segundo o capitão José Eduardo de Lima, do Batalhão Rural da Polícia Militar (PM), as forças policiais foram acionadas por um caminhoneiro, que teria flagrado um motociclista ateando fogo na vegetação.

Durante a abordagem, um isqueiro foi encontrado com o investigado, que também estaria com as mãos sujas de carvão. De acordo com o policial, um produtor rural também teria ficado preso entre as chamas ao tentar passar por elas em cima de seu trator.

O homem foi preso no local e autuado conforme o artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena de reclusão de três a seis anos, além de multa, para quem “causar incêndio, expor a perigo a vida, a integridade física, ou ao patrimônio de outrem”.

Em seguida, ele foi encaminhado ao presídio de Aragarças e passou por uma audiência de custódia nesta segunda-feira.

Registro da ação

Em imagens gravadas momentos após a prisão, o suspeito se identifica como Lucas Vieira dos Santos e confessa que estava "colocando fogo nas fazendas".

Ainda de acordo com o capitão da PM, existiam relatos de que um suspeito estaria atuando na região por pelo menos 15 dias.

Todas as ocorrências tinham em comum a presença de um homem em uma moto vermelha e a informação de que o incêndio começava da rodovia em direção ao interior das fazendas.

