IMIGRAÇÃO Primeiro-ministro da Nova Zelândia repreende ministro por grito contra migrantes mexicanos Shane Jones, ministro da Pesca, fez a afirmação durante a semana no Parlamento e se negou a pedir desculpas

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Luxon, repreendeu nesta quinta-feira um membro de seu gabinete que gritou "mandem os mexicanos para casa", em apoio ao presidete americano Donald Trump, durante um debate sobre migração.

Shane Jones, ministro da Pesca, fez a afirmação durante a semana no Parlamento e se negou a pedir desculpas quando um deputado de oposição que nasceu no México o chamou de "abertamente racista e xenófobo".

"Mandem os mexicanos para casa", gritou Jones, antes de afirmar: "Liguem para o sr. Trump, liguem para o sr. Trump".



"Olha, é uma disputa mexicana. Eu não me preocuparia muito com isso", disse Jones mais tarde à rádio NZ. "Se estes neozelandeses nascidos no exterior não mostram respeito à cultura da Nova Zelândia, então eu vou chamar a atenção deles", afirmou ao site de notícias Stuff.

Os comentários parecem direcionados ao deputado Ricardo Menendez March, do Partido Verde, que nasceu no México.

Menéndez disse que Jones pegou "uma página do manual de Trump" tenta relegar as comunidades de imigrantes.

Jones é integrante do partido nacionalista NZ First, aliado minoritário da coalizão de governo.

O primeiro-ministro Luxon repreendeu Jones nesta quinta-feira: "Todos precisam ter cuidado com sua retórica".

O governo de Luxon endureceu as regras para a obtenção de visto após o aumento da chega de imigrantes no ano passado.

Desde que tomou posse em 20 de janeiro, Trump adotou medidas contra a imigração e prometeu deportar "milhões e milhões" de estrangeiros sem documentos.

