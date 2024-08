Primeiro-ministro do Reino Unido descreve ataque a hotel como 'brutalidade de extrema-direita'

A- A+

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, condenou fortemente o ataque realizado neste domingo, 4, contra um hotel que abriga solicitantes de asilo, descrevendo-o como "brutalidade de extrema-direita" enquanto violentos protestos ocorrem em várias cidades e vilarejos do país após o ataque com faca que matou três meninas em Southport, no noroeste da Inglaterra, no início da semana.

Starmer prometeu que as autoridades "farão o que for necessário para levar esses criminosos à Justiça", em comunicado na tarde deste domingo.

"Garanto que vocês vão se arrepender de participar dessa desordem, tanto aqueles diretamente envolvidos quanto aqueles que incitam essa ação online e depois fogem," disse ele. "Isso não é um protesto, é uma brutalidade organizada e violenta que não tem lugar em nossas ruas ou online."

Militantes de extrema-direita buscaram tirar proveito do ataque a facadas da semana passada, aproveitando as preocupações sobre a escala da imigração no Reino Unido, em particular as dezenas de milhares de migrantes que chegam em pequenos barcos da França através do Canal da Mancha.

A violência começou depois que rumores falsos se espalharam online de que o suspeito do ataque a facadas na aula de dança era muçulmano e imigrante, alimentando a raiva entre os apoiadores de extrema-direita. Fonte: Associated Press

