SAÚDE Pronto para largar o vape no ano que começa? Estudo revela as melhores maneiras Os cientistas afirmam que a pesquisa está em seus primórdios e que são necessários mais estudos na área

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Massachussetts Amherst se propôs a identificar as estratégias mais eficazes para ajudar as pessoas a parar de fumar. As descobertas, publicadas no Cochrane Database of Systematic Reviews, mostram que a vareniclina, um medicamento de prescrição frequentemente usado para ajudar as pessoas a parar de fumar, e intervenções baseadas em mensagens de texto podem ajudar.

Na revisão sobre parar de fumar, a equipe de cientistas, incluindo os coautores Nicola Lindson e Ailsa Butler do Departamento de Ciências da Saúde Primárias de Nuffield da Universidade de Oxford, identificou nove estudos randomizados relevantes envolvendo mais de 5.000 participantes.





"Esta é uma área de pesquisa que está em seus primórdios, mas está crescendo rápida e organicamente, com pessoas que usam cigarros eletrônicos pedindo ajuda para parar de fumar", diz a autora sênior Jamie Hartmann-Boyce, professora assistente de política e gestão de saúde na Escola de Saúde Pública e Ciências da Saúde e editora da Cochrane.

Outras pessoas, principalmente jovens que nunca fumaram, começam a usar cigarros eletrônicos e podem enfrentar riscos à saúde ou desenvolver dependência de nicotina e desejar parar de usar cigarros eletrônicos.

O estudo descobriu que programas projetados para fornecer suporte por meio de mensagens de texto parecem ser eficazes para jovens de 13 a 24 anos. A vareniclina foi potencialmente eficaz para adultos tentando parar de fumar. No entanto, devido ao número limitado de estudos, essa evidência para ambas as abordagens foi de baixa certeza e, os pesquisadores explicam, que há a necessidade de realizar mais estudos para investigar mais a fundo os resultados.

"Com os resultados da nossa revisão Cochrane, os profissionais de saúde agora têm evidências iniciais de abordagens específicas que podem recomendar, particularmente para pessoas mais jovens que querem parar de fumar. No entanto, precisamos urgentemente de mais pesquisas para explorar essas e outras abordagens", diz Butler.

A abordagem de mensagem de texto oferece uma mistura de conteúdo motivacional, com normas sociais e dicas sobre maneiras de parar de fumar. "Acho que está claro que essa abordagem ajuda os jovens. A questão é: isso vai ajudar outras populações?", diz Hartmann-Boyce.

Uma pesquisa recente do Incor mostra que as concentrações de nicotina no organismo de pessoas que usavam cigarro eletrônico há apenas um ano chegaram a ser até seis vezes superiores às de pessoas que fumaram 20 cigarros por dia, durante cerca de 25 anos. Essa quantidade equivale a um maço. O estudo também revelou que a maioria dos usuários tentou abandonar o dispositivo, sem sucesso, evidenciando a dependência e intensificando os impactos emocionais.

A pesquisa inédita foi realizada pelo Incor, em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e o Laboratório de Toxicologia da Rede Premium de Equipamentos Multiusuários da FMUSP. O objetivo foi avaliar o comportamento, a percepção de risco, o perfil socioeconômico e o hábitos dos usuários desses dispositivos.

Os resultados mostraram que a maioria dos usuários desse tipo de dispositivo são pessoas jovens, brancas, de classe média alta e alto grau de escolaridade. O tipo de vape mais usado foi o descartável e entre os participantes, 60% eram novos usuários, ou seja, não tinham fumado cigarro tradicional antes, enquanto 40% eram pregressos de cigarro. Segundo especialistas, isso evidencia que os cigarros eletrônicos são a porta de entrada para o tabagismo.

Esse alto nível está associado à forma de entrega de nicotina - a intensidade de oferta de nicotina dos cigarros eletrônicos é maior que a dos tradicionais - e também à frequência de uso. Enquanto uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia dá 200 tragadas, um usuário de cigarro eletrônico dá, em média, 773 tragadas por dia.

O estudo mostrou também que mais de 60% dos usuários de vape já tentaram parar de usar por conta própria. Entre aqueles com alta dependência, essa taxa sobe para 80%. Entretanto, não houve sucesso na tentativa.

