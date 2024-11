Psicologia explica por que seguimos apaixonando pela "pessoa errada"; veja o que devemos fazer

A- A+

Procurar um relacionamento pode ser uma tarefa difícil, pois é preciso levar em consideração alguns aspectos que vão além da atração física, como a confiança que um no outro, os interesses em comum, sentimentos e até o desenvolvimento pessoal de cada um.

É importante a compatibilidade de valores, respeito, contextos culturais, experiências anteriores e compromisso com o outro.

Isso o que pode dar lugar à possibilidade de ambas as pessoas desfrutarem de um relacionamento saudável e duradouro. Se não cuidar desse vínculo que o aproxima, não tem um tempo de qualidade que permita conhecer mais aspectos da outra pessoa, as diferenças são muito marcantes e se não forem alcançados acordos, a convivência pode ser afetada, de acordo com "Psicólogos R&A".

As redes sociais falam sobre os padrões que as pessoas podem ter ao estabelecer um relacionamento, o que pode estar impedindo-as de interagir com outras que compartilham dos mesmos valores e que buscam um relacionamento sério e estável.

Refletir sobre o tipo de apego que seu companheiro de vida tem pode ajudar nessa escolha. Por exemplo, aqueles que estão ansiosamente apegados tendem a procurar proximidade e segurança, mas podem temer a rejeição ou o abandono, o que pode levar a conflitos se se sentirem inseguros, segundo a "Psychology Today".

Pessoas com apego evitativo tendem a valorizar a independência e podem ser percebidas como distantes ou frias por evitarem demonstrar vulnerabilidade emocional e hesitarem em assumir compromissos.

Quando se sentem pressionadas, podem considerar romper o vínculo, o que pode causar ansiedade ou sentimentos de rejeição na outra pessoa, gerando conflitos e, em alguns casos, o fim da relação.

Já aqueles com apego seguro mantêm uma postura equilibrada, proporcionando um ambiente de confiança e intimidade. Nesses relacionamentos, ambos os envolvidos sentem-se à vontade para expressar suas necessidades, fortalecendo a relação com um sentimento de segurança mútua.

Veja também

OPINIÃO O Véio do Pastoril Encarnado