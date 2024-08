A- A+

SAÚDE Quais os alimentos que você não deve preparar na air fryer? (e os truques para ganharem crocância) O eletrodoméstico é um grande aliado para reaquecer alimentos com massa e evitar o "efeito chiclete", típico do micro-ondas

O sucesso das air fryers se reflete nas novas receitas que surgem diariamente nas redes sociais, nos conselhos sobre as múltiplas formas de mantê-las limpas e, agora, também nas recomendações sobre seus usos alternativos.

Parece que nada vai tirá-las do topo dos eletrodomésticos de 2024, já que, além de economizar energia e cozinhar alimentos de maneira saudável com a mesma textura dos fritos, foram criados usos alternativos, como reaquecer alimentos com massa, como pizza, ou descongelar pão e evitar o “efeito chiclete” típico do micro-ondas.

A responsável por divulgar essas descobertas foi Eva Rodríguez de Luis, colaboradora do site Xataka. Ela se convenceu a comprar uma air fryer para reduzir o uso do forno e cozinhar com menos óleo, até descobrir os usos adicionais: o eletrodoméstico se tornou essencial em sua vida.





Nova vida para as sobras de pizza

Amante de pizza e, como muitas pessoas, das sobras no café da manhã, Eva conta que prefere sempre quente, embora o efeito chiclete do micro-ondas a impedisse de desfrutar da comida como mais gostava até que a air fryer entrou em sua vida.

– Bastam cinco minutos a 200 graus sem pré-aquecimento (às vezes com quatro minutos já é suficiente) para que fique tão gostosa quanto recém-feita. O café da manhã está pronto! – conta.

Pão descongelado e crocante em 3,2,1

Além de reviver a pizza, a jornalista destaca a capacidade da air fryer de descongelar pão rapidamente. Não é preciso esperar várias horas até que ele descongele de forma natural, ou perder a opção de comer um pedaço crocante ao colocá-lo no micro-ondas.

De acordo com ela, a air fryer oferece uma solução rápida e com um resultado insuperável. O passo a passo é:

Colocar um pedaço de pão congelado na air fryer sem necessidade de pré-aquecer a uns 150 graus por três a cinco minutos (melhor temperatura suave).

Se desejar mais cor e crocância, aumentar a temperatura entre 180 e 200 graus por um minuto adicional.

Buscar a manteiga e aproveitar; “não fica como recém-feito, mas o resultado é bastante bom”, conclui.

Na hora de cozinhar

Além dos dois usos preferidos, Eva elaborou um cuidadoso manual do que é bom e o que é melhor evitar em relação aos alimentos e air fryers.

Definitivamente sim

Alimentos gordurosos. Salmão, frango com pele (não peito) ou costelas de porco são perfeitos para a air fryer. “Eles cozinham na própria gordura e, como requerem menos tempo, ficam suculentos”, destaca.

Definitivamente não

Alimentos sem gordura ou que tendem a absorver gordura. “Croquetes ou nuggets são um desastre na air fryer”, diz. Além disso, segundo a jornalista, como não são saudáveis, “é melhor reduzir a quantidade e a frequência, mas quando os comer, que estejam bem preparados”.

Também há exceções

Peitos de frango, atum, verduras, frutas e vegetais podem ser cozidos, mas pulverizá-los com óleo e mexê-los é fundamental, pois tendem a secar. Assim, Eva recomenda começar com temperatura baixa e aumentá-la no final para obter um toque dourado.

