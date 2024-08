Saiba qual é o alimento que tem mais potássio que a banana e é rico em antioxidantes

A- A+

É um tubérculo que se destaca por ter um sabor doce e uma forte versatilidade gastronômica, mas, acima de tudo, por oferecer inúmeros benefícios nutricionais. A batata-doce é objeto de diversos estudos que destacam seu importante valor em uma dieta balanceada.

Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, essa raiz, cujo sabor é semelhante ao da abóbora, cenoura e batata, conquistou um lugar privilegiado no consumo de alimentos saudáveis.



Ela é cultivada principalmente em regiões tropicais e subtropicais e pertence à planta da família das Convolvulaceae; especificamente, o nome científico é Ipomoea batatas, e estima-se que tenha feito suas primeiras aparições na Europa no século XV, graças à chegada de Cristóvão Colombo do continente americano, onde a descobriu.

Para aproveitar ao máximo seu potencial, a batata-doce pode ser consumida de diversas formas: assada, cozida, no vapor e até mesmo em purê. Além disso, devido à sua versatilidade, pode ser incorporada em uma variedade de pratos, desde ensopados até saladas e sobremesas, ao oferecer sabor e textura únicos.

Vale destacar que o cozimento no vapor ou no forno é o mais recomendado por profissionais, já que conserva melhor seus nutrientes em comparação com a fritura ou a fervura.

Quanto aos benefícios de seu consumo, o site especializado em esportes, Runners World, recomenda o consumo de batata-doce para todos que cuidam do corpo e prestam atenção aos alimentos que o beneficiam, já que este – indicam – "fornece ao corpo a energia necessária para enfrentar com sucesso o desgaste físico a que é submetido e para incorporar os eletrólitos que se perdem com a atividade física".

Benefícios do alimento

A adição da batata-doce à dieta diária pode contribuir para a melhoria da saúde geral graças ao seu perfil nutricional equilibrado e as amplas propriedades, entre as quais se destacam: melhora da digestão, boa saúde ocular e prevenção de doenças crônicas.



Assim, o consumo não só fornece nutrientes essenciais, mas também pode desempenhar um papel preventivo na aparência de doenças crônicas, o que torna este tubérculo um alimento valioso dentro de qualquer plano alimentar saudável.

Um relatório publicado pela Universidade de Navarra revela que apenas 100 gramas de batata-doce fornecem 542 miligramas de potássio, o que representa uma quantidade maior do que os 370 mg que uma banana fornece e os 485 mg presentes em meia abacate.



A instituição detalha que ela contém vitaminas A e C, fibra, antioxidantes como betacaroteno e ferro, e pode contribuir na prevenção de problemas cardíacos e aterosclerose.

A batata-doce é um aliado da saúde ocular; prova disso é a análise “Influências da antocianina da batata-doce roxa nas características de crescimento das células epiteliais pigmentares da retina humana”, publicada na revista Food & Nutrition Research.



Nas conclusões do estudo, foi detalhado que as batatas-doces roxas – entendidas como batata-doce – contêm antocianinas, compostos antioxidantes que melhoram a acuidade visual e combatem substâncias tóxicas que, se acumuladas em excesso, podem danificar os órgãos, incluindo a visão.

Uma batata-doce de tamanho médio, esclarece o portal americano de saúde Healthline, contém cerca de 3,8 gramas de fibra.



Um estudo publicado na Frontiers in Nutrition revela que a fibra dietética da batata-doce (incluindo a casca) contribui para a saúde digestiva ao promover o crescimento de bactérias benéficas no intestino, o que leva à melhoria da digestão e à redução de desconfortos gastrointestinais.

Contraindicações?

Para concluir, e no que diz respeito às precauções que devem ser tomadas com sua ingestão, Yael Hasbani, coach de saúde especialista em Nutrição Holística, destaca que a batata-doce é adequada para o consumo de pessoas de todas as faixas etárias.

– Por ser um alimento de origem vegetal, altamente nutritivo, doce e fácil de digerir, é um dos primeiros alimentos que são oferecidos aos bebês quando começam a comer sólidos. Também é recomendado para pessoas com problemas nos vasos sanguíneos – comenta, ao ressaltar a importância de incorporá-la em um plano alimentar variado.

