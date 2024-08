A- A+

Blue Origin Quem é Karsen Kitchen, estudante e ativista de 21 anos que será a mulher mais nova a ir ao espaço Blue Origin vai fazer nesta quinta seu 8º voo com passageiros para turismo espacial com a missão NS-26

A Blue Origin, empresa de foguetes do empresário e bilionário Jeff Bezos,vai fazer um voo sub-orbital com seis tripulantes na manhã desta quinta-feira. Entre os passageiros que vão ultrapassar os 100 quilômetros de altitude está Karsen Kitchen, de 21 anos, que será a mulher mais jovem a realizar tal feito.



Ela é aluna da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, ativista de um movimento por mulheres no espaço e está se formando em comunicações e astronomia.

Kitchen disse à ABC News que ir ao espaço é um sonho que ela tem há anos. Ela estagiou na Blue Orign, trabalhou no Planetário Morehead da UNC e fundou uma nova iniciativa chamada “Orbitelle” para incentivar mulheres a seguirem carreiras envolvendo o espaço.

— Tenho tantas lembranças de quando era mais jovem, de sair para olhar o céu noturno. Eu entrava e dizia: 'Gente, eu quero ser astronauta. Sinto-me tão grata e parece irreal. Ainda sinto que realmente não processei tudo isso. Estou fazendo isso por todas as jovens que acham que não conseguem. Que acham que não podem ter um emprego no espaço. Quero inspirar o maior número de pessoas que puder" — disse Kitchen.

A tripulação passará seis minutos no espaço – onde ficarão alguns minutos em gravidade zero e terão uma visão clara da Terra.

Kitchen estará acompanhada por Nicolina Elrick, filantropa e empresária; Rob Ferl, professor e diretor do Instituto Espacial Astraeus da Universidade da Flórida (EUA); Eugene Grin, ucraniano que se mudou para os EUA em 1979.



Atua no setor imobiliário e financeiro; Dr. Eiman Jahangir, cardiologista e professor de medicina e radiologia no Vanderbilt University Medical Center (EUA); e Ephraim Rabin, filantropo e presidente da empresa de tecnologia Parchem Fine & Specialty Chemicals.

O foguete

O veículo suborbital New Shepard é composto por um foguete-cápsula reutilizável, projetado para levar pessoas e experimentos científicos para o espaço.



Aqueles que estiverem a bordo poderão ver a Terra em contraste com a escuridão do espaço, em um período que deve durar entre 10 e 12 minutos, desde a decolagem até o pouso.

Durante o período em que permanecem em órbita, os “passageiros” podem soltar os cintos e flutuar durante alguns instantes, para aproveitar a “gravidade zero”.



Neste momento, eles estarão a mais de 100 quilômetros de altitude. O foguete, por sua vez, retorna à Terra e retorna à base. Ao aterrissar, ele está pronto para ser preparado para uma nova decolagem. A cápsula volta à superfície com auxílio de um paraquedas.

Entre seus passageiros, a Blue Origin já levou ao espaço o brasileiro Victor Correa Hespanha, que foi um dos seis escolhidos para participar da missão espacial NS-21, em junho de 2022.



Nascido em Minas, o engenheiro foi selecionado após adquirir um NFT (token não fungível) pela Crypto Space Agency (CSA). Ele foi o segundo brasileiro a ir até a Estação Espacial Internacional (ISS) — o primeiro foi o ex-ministro Marcos Pontes, em 2006.

