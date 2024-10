Homem "rato de academia" de 37 anos tem parada cardíaca após treino e "morre" por sete minutos

A- A+

Um homem de 37 anos conhecido como "rato de academia" sofreu uma parada cardíaca após participar de uma sessão de treino junto à sua esposa. Dale Bilson, de Leicestershire, na Inglaterra, sentiu uma dor no peito e foi imediatamente ao pronto socorro mais próximo. No local, ele recebeu atendimento de emergência na sala de espera.

Segundo seu relato compartilhado no Facebook, ele precisou receber três choques no intervalo de sete minutos. Neste período, seu coração havia parado de funcionar. Logo em seguida, Bilson passou por uma cirurgia que conseguiu estabilizar seu quadro de saúde.

"Minha esposa me convenceu a fazer uma aula de HIIT de manhã cedo na nossa academia local. Começamos a fazer o aquecimento e eu me senti mais cansado do que normalmente me sentiria. No começo do segundo circuito, pensei que isso não parecia certo de jeito nenhum. Senti que precisava de um pouco de ar fresco e me afastei do ambiente", conta, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

No entanto, mesmo depois de 15 minutos os sintomas não aliviaram. Sua esposa, Sophie, estranhou a situação e sugeriu que eles procurassem um pronto socorro.

"Os médicos tentaram fazer meu coração bater sozinho, mas aparentemente não funcionou nas duas primeiras vezes. Eles disseram que eu fiquei sem batimentos cardíacos por sete ou oito minutos. Aparentemente, se for mais de nove minutos, seu risco de não ser ressuscitado aumenta muito. Soph foi instruído a ligar para todos para virem me ver e se despedir", relata.

O que é uma parada cardíaca?

A parada cardíaca é o resultado de irregularidades no batimento cardíaco, tornando mais difícil para o coração bombear sangue efetivamente pelo corpo. Essas irregularidades no batimento cardíaco são geralmente devido a mau funcionamento elétrico no coração. Segundo os autores do artigo, existem quatro tipos distintos.

