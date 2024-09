A- A+

Em respeito ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado anualmente no dia 21 de setembro, a Prefeitura do Recife promove, nesta segunda-feira (23) e na quarta (25), oficinas sobre inclusão e acessibilidade para as famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

A primeira oficina acontece na segunda-feira, das 14h às 15h30, na unidade do CRAS Joana Bezerra, situada dentro do Compaz Dom Hélder Câmara, Centro do Recife. O segundo encontro, na quarta, ocorrerá das 9h30 às 11h, no mesmo local. O gerente da Pessoa com Deficiência do Recife, Paulo Fernando, é quem vai conduzir as atividades. A estimativa é que cerca de 60 pessoas participem das duas oficinas.



“Nestes dias, as pessoas com deficiência celebram as conquistas alcançadas durante todo esse tempo e também se fortalecem na luta pela efetivação de direitos ainda não alcançados. A Gerência da Pessoa Com Deficiência desenvolve um trabalho importante no Recife pela inclusão dessas pessoas nas políticas públicas. O desejo é por uma sociedade que nos respeite, que possamos ter uma sociedade mais justa e inclusiva”, comentou Paulo Fernando.

Recife promove oficinas sobre inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. - Foto: Hélia Scheppa/PCR

Trabalhos promovidos

A ação é promovida pela Gerência da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Recife (GPCD). A pasta faz parte da Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Políticas sobre Drogas do município. A gerência é responsável por desenvolver, de forma contínua, ações como o Praia sem Barreiras, cursos de LIBRAS e audiodescrição, além de campanhas de sensibilização sobre acessibilidade e inclusão.



A Gerência da Pessoa com Deficiência do Recife tem como principal missão articular a implementação da Política Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei nº 17.199/06, bem como a articulação e o acompanhamento das políticas públicas setoriais para inclusão social das pessoas com deficiência. Mais informações: (81) 3355-8645 ou [email protected].

