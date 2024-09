Passageira é contida em voo da Azul saindo do Recife após ataque a comissários

A- A+

Uma passageira precisou ser contida durante um voo da Azul, que partia do Aeroporto do Recife, após causar tumulto a bordo, na última quinta-feria (19). Segundo testemunhas, ela consumiu bebida alcoólica antes do embarque no Airbus A320.

A confusão começou quando a mulher discutiu e incomodou outros passageiros. Ao ser abordada pelos comissários de bordo, ela os atacou com ofensas e cuspes.

A equipe de comissário, então, a conteve usando lacres plásticos. A passageira foi mantida em seu assento até o pouso da aeronave.

Ao chegar ao destino, foi desembarcada sob escolta da Polícia Federal e encaminhada para a delegacia do aeroporto.

De acordo com o portal AEROIN, relatos indicam que, durante o voo, a mulher chegou a gritar que o avião pegaria fogo e cairia.

A Azul enviou uma nota ao portal Metrópoles, neste domingo (22) esclarecendo o acontecido. Confira na íntegra:

A Azul informa que uma cliente indisciplinada no voo Recife-Viracopos, da última quinta-feira (19/9), foi imobilizada durante o trajeto, pois oferecia risco à tripulação e demais clientes pelo seu mau comportamento. A autoridade de segurança foi chamada para acompanhar o desembarque. A Azul ressalta que repudia qualquer manifestação ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus clientes e tripulantes. A companhia segue os mais elevados padrões de segurança e os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais, além de realizar, periodicamente, treinamentos com as áreas de aeroportos, comissários e pilotos a fim de prepará-los para lidar com Clientes indisciplinados.

Veja o momento da confusão registrado por passageiros

SURTO EM AVIÃO Uma passageira precisou ser imobilizada pela tripulação da companhia aérea Azul após ter discutido e incomodado passageiros e comissários. Ela teria consumido bebida alcoólica. A tripulação do Airbus que saiu de Recife conteve a mulher até a aeronave pousar. : @drmilhaspro



[image or embed] — Btmaisoficial (@btmais.bsky.social) September 22, 2024 at 11:08 AM

