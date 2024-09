A- A+

Saúde Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza festa de 15 anos para jovens em tratamento Evento ocorreu na Arcádia de Apipucos, Zona Norte do Recife, com presença de 17 pacientes

O sorriso largo, o brilho nos olhos, o sentimento de gratidão e a sensação de um sonho realizado mesmo em meio às dificuldades diárias que fazem a vida ter uma rotina diferente da imaginada, mas nem por isso menos valiosa. Há dias de luta, mas este domingo foi dia de festa para os pacientes que participaram da sétima edição do Baile de Debutantes, festa de 15 anos realizada na Arcádia de Apipucos, Zona Norte do Recife, e promovida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco.

Ao todo, a celebração contou com 17 jovens que estão em tratamento contra o câncer no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

"Esse evento foi criado para motivar os pacientes a viver, não desistir do tratamento. Perceber que isso pode ser encarado com coragem. O jovem merece essa noite de magia", afirmou Maria da Paz, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco.

A festa contou com apoio de doações que ajudaram na decoração temática, música e buffet. Outra forma de apoio era tornando-se padrinho ou madrinha de uma das debutantes. Essa iniciativa ia além da participação na festa, estando presente também durante o tratamento, oferecendo apoio emocional e solidário aos jovens e suas famílias.

A iniciativa do Baile de Debutantes nasceu com Joselane Freitas, voluntária que atua no HCP há mais de 20 anos. “Essa festa muda a rotina deles, traz alegria. Eles ficam com uma expectativa enorme. Espero que os fornecedores continuem nos ajudando. De uma festa pequena, agora nós chegamos nessa imensidão de evento. Gostaria também de pedir para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. As doações continuam. Sempre precisamos de ajuda”, apontou a voluntária.

Uma das pacientes na festa era Ana Julia, de 12 anos. “Estou ansiosa. Adorei ter participado do ano passado e voltei esse ano. Fiz muitos amigos no hotel que eu fiquei. Agora quero muito dançar a valsa”, contou.

