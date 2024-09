Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza festa de 15 anos para pacientes neste domingo (29)

A- A+

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco realiza, neste domingo (29), a sétima edição da festa de 15 anos para jovens pacientes em tratamento contra o câncer.

O evento, que acontece às 17h, na Arcádia de Apipucos, Zona Norte do Recife, reunirá 20 adolescentes, meninas e meninos, sendo 14 do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), três do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e três do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Para a realização da festa, a Rede Feminina está pedindo apoio à sociedade. Aqueles que desejarem ajudar podem doar alimentos que serão utilizados no buffet, como frango e outras proteínas, batata palha, creme de avelã, entre outros itens.

Outra forma de apoio é tornando-se padrinho ou madrinha de uma das debutantes. Essa iniciativa vai além da participação na festa: ser padrinho ou madrinha significa estar presente durante o tratamento, oferecendo apoio emocional e solidário às jovens e suas famílias.

Os interessados em contribuir com doações ou se tornar padrinhos podem entrar em contato com a Rede pelo número (81) 3217-8236/8061 ou pela chave-pix: 06.154.701/0001-61 (CNPJ).

Festa de 15 anos

Com o objetivo de proporcionar um momento inesquecível e de alegria para essas jovens, que enfrentam diariamente os desafios do tratamento oncológico, a festa contará com decoração temática, música, buffet e uma noite repleta de surpresas.

São mais de 50 fornecedores do mercado de eventos do Recife, como cerimonial, decoração, local, jantar, foto, filmagem, banda, estrutura, iluminação e DJ.

A iniciativa da Rede Feminina de Combate ao Câncer visa proporcionar às debutantes uma noite mágica, fortalecendo o espírito de superação e esperança, incentivando-os a continuar lutando contra a doença e sonhando com a vida depois da doença.

"Este evento é uma forma de resgatar a autoestima e proporcionar uma experiência de vida normal para essas jovens, que enfrentam uma batalha diária contra o câncer. Queremos que elas se sintam especiais e tenham a oportunidade de viver esse marco tão importante que é a festa de 15 anos", afirma Maria Da Paz, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco.

Serviço:

Festa de 15 Anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Data: 29 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 17h

Local: Arcádia de Apipucos

Participantes: 20 adolescentes em tratamento oncológico no HCP, Hospital Universitário Oswaldo Cruz e IMIP

Apoio: Parceiros e voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco

Veja também

ORIENTE MÉDIO Apesar da pressão global, Israel e Hezbollah têm seus próprios motivos para rejeitar um cessar-fogo