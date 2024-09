A- A+

ENCONTRO DE FÉ Marcha para Jesus de Olinda reúne cristãos em shows com trios elétricos neste sábado (28) Edição de estreia do evento religioso na cidade arrecadará alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade

Milhares de fiéis são esperados no próximo sábado (28) na primeira edição da Marcha para Jesus de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O evento religioso terá concentração na Praça do Carmo a partir das 14h e sai em trajeto com encerramento na praia do Quartel, no Bairro Novo.

A marcha irá reunir diversas igrejas de Pernambuco e terá três trios elétricos. O percurso parte da avenida Getúlio Vargas, onde o trânsito será bloqueado.

A programação inclui série de atrações musicais de renome e de gêneros variados dentro da música cristã para animar os participantes ao longo do percurso, em um repertório que vai do rap gospel ao louvor e adoração.

Ao Cubo, Discopraise, Thiago Cosmo, Louvadeira Novo Ser, Emily Louise, Remidos, Gisela Santos, DG, Nova Geração e Renascer Praise Recife são alguns dos artistas já confirmados na marcha.

“A Marcha para Jesus acontece há 26 anos em Pernambuco. E agora é a vez de Olinda ter esse momento de fé e celebração. Vamos ter uma caminhada incrível e de muita fé”, destacou o coordenador geral da Marcha para Jesus, bispo Daniel Domingos.

O bispo também explica o tema da marcha: "Esse ano, temos como tema 'Dupla Honra' e queremos convidar vocês a vir participar conosco. Em todo lugar onde você viveu a vergonha, a humilhação, Deus quer te dar uma dupla honra".

Haverá ainda a presença de intérpretes de Libras para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.

Marcha para Jesus reúne cristãos em momentos de louvor e adoração (Foto: Ascom Marcha Para Jesus/Divulgação)

A organização da Marcha para Jesus é da Igreja Renascer, que recebe apoio de outras igrejas cristãs: Assembleia de Deus, Quadrangular, Cidade da Luz, Casa da Benção, ADVEC, Verbo da Vida, Nova Vida, M12, Restaurando Vidas, Projeto de Casas de Recuperação, Purim, Igreja Apascentar, Iabv e Igrejas Batista (Convenção Batista, Família 61, Igreja Lagoinha Church), além da ADBras, de Igrejas Anglicanas e da Comunidade Católica Carismática.

Para a organização, a diversidade de apoio demonstra a força do movimento, que congrega diferentes comunidades em torno de uma causa comum.

A edição da Marcha para Jesus em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, reuniu mais de 60 mil pessoas no fim de agosto.

Arrecadação de alimentos

A primeira edição da Marcha para Jesus de Olinda também irá arrecadar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação será feita em parceria com o G10 Favelas e visa reforçar o caráter solidário da festa.

“Na Marcha para Jesus do Recife, foi muito bonito de ver milhares de irmãos de várias igrejas unidos para fazer o bem. A ideia é fazer o mesmo em Olinda”, destacou o coordenador do G10 Favelas, Fausto Filho. Ele ficará responsável por distribuir o que for arrecadado para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Trânsito será bloqueado

Por conta da realização da Marcha para Jesus, o trânsito da Avenida Getúlio Vargas deverá ser bloqueado nesse percurso.

Segundo a organização, ao passo que o público for avançando e se aproximando da praia, local do encerramento da festa, os agentes de trânsito de Olinda deverão ir liberando a via por onde os fiéis já passaram. O transporte público também terá um esquema especial para esse dia.

