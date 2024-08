Marcha para Jesus deve reunir, neste sábado (31), mais de 70 mil cristãos no Recife

A- A+

A 26ª edição da Marcha Para Jesus no Recife acontece neste sábado (31), na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O evento, que tem concentração marcada para 15h, pretende reunir mais de 70 mil fiéis para celebrar a fé cristã.



A marcha começa nas imediações do Edifício Castelinho, na orla de Boa Viagem, e seguirá até o Parque Dona Lindu, onde estão programadas apresentações religiosas.



Como já é tradição, a Marcha Para Jesus Recife 2024 realizará uma campanha de arrecadação de alimentos, em parceria com o G10 Favelas. Serão disponibilizados dois pontos principais de coleta: o Edifício Castelinho e o Parque Dona Lindu.

A edição deste ano conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde. Durante a realização, serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinas e outros exames básicos.

Programação

A programação da Marcha Para Jesus Recife 2024 inclui uma série de atrações musicais. Entre os artistas confirmados estão: Renascer Praise, Isadora Pompeo, Lukas Agustinho, Soraya Moraes, Gabriel Asaph, Ton Carfi, 2Metro e Victin.



Confira a ordem dos trios

- Kids

- Renascer

- Igreja da família

- Casa da benção e quadrangular

- Verbo da vida

- Paradão evangélico

- Ministério Recomeçar

- Louvadeira Nova Criatura.

Além da música, o evento também terá atividades voltadas para o público infantil, como o tradicional trenzinho e apresentações de dança. Também haverá intérprete de Libras para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.

A organização da Marcha é da Igreja Renascer, que recebe apoio de outras igrejas cristãs: a Igreja da Família Sede, Assembleia de Deus, Quadrangular, Cidade da Luz, Canaã, Casa da Benção, ADVEC, Verbo da Vida, Nova Vida, M12, Restaurando Vidas, Projeto de Casas de Recuperação, Purim, Igreja Apascentar, Iabv e Igrejas Batista (Convenção Batista, Família 61, Igreja Lagoinha Church), além da ADBras, de Igrejas Anglicanas e da Comunidade Católica Carismática.

Trânsito

Por conta da Marcha, uma caminhada com concentração no Edifício Castelinho que segue até o Parque Dona Lindu, o trânsito da avenida Boa Viagem deverá ser bloqueado nesse percurso, durante a tarde do sábado. Os participantes seguirão no sentido oposto à direção que os veículos costumam fluir.

Portanto, ao passo que a Marcha for avançando e se aproximando do Parque, local do encerramento da festa, os agentes da CTTU deverão ir liberando a via por onde os fiéis já passaram.

Origem

A Marcha Para Jesus, que teve origem na Inglaterra, chegou ao Brasil como um evento que reúne cristãos de diferentes denominações.



No Recife, a caminhada se tornou uma tradição que atrai não só os moradores locais, mas também fiéis de outras regiões, transformando-se em um momento de comunhão e celebração da fé em Jesus Cristo. Na edição de 2023 cerca de 35 mil pessoas participaram da Marcha Para Jesus na capital pernambucana.



Serviço

Marcha Para Jesus Recife 2024

Concentração: Edifício Castelinho, Avenida Boa Viagem

Palco: Parque Dona Lindu

Sábado, 31 de agosto, 15h

Veja também

FÉ Romaria da Primavera reúne fiéis no Santuário da Mãe Rainha de Olinda