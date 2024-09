Pernambuco: agosto registra menor índice de roubos e furtos a veículos nos últimos sete anos

A- A+

O mês de agosto de 2024 apresentou o menor índice de roubos e furtos a veículos nos últimos sete anos em Pernambuco. No período, de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), foram registrados 1.539 casos.

A última vez que o Estado atingiu maior número para o mês de agosto foi em 2017, com 2.221 registros. No ano anterior, vale ressaltar, foram computados 2.490 casos, a maior quantidade para o período desde o início da análise, em 2004.

Diminuição

Os registros de agosto de 2024 também apresentou um bom índice com relação ao mesmo mês no ano passado, com uma diminuição de 9,8%. Em agosto de 2023 foram registrados 1.786 crimes de roubo ou furto a veículos no Estado.

O mesmo vale se forem analisados os primeiros oito meses de cada ano. Entre janeiro e agosto de 2023, a SDS-PE registrou 14.018 casos, enquanto, no mesmo reorte de 2024, foram 12.621. A diminuição é de 9,96%.

Vale ressaltar, também, que em agosto deste ano foram recuperados 644 veículos, o que corresponde a 41,9% do total subtraído no período.

