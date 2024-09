Recife é autorizado a testar Faixa Azul para motos em trecho da avenida Recife

A- A+

O Recife recebeu a autorização para testar as Faixas Azuis de exclusividade para motos em um trecho da avenida Recife, que liga as zonas Oeste e Sul da Cidade.

A determinação foi concedida pelo Ministério dos Transportes, e segue em período de avaliação, sem prazo para início de implementação.

No Recife, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) autorizou a implementação da medida em um trecho de aproximadamente 1,6 km da avenida Recife, nos dois sentidos.

O teste foi liberado no dia 19 de setembro e deve durar seis meses, com prazo máximo até 31 de março de 2025.

Em contato com a reportagem, a Autarquia de Controle de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) afirmou que "se debruça sobre o detalhamento dos projetos de sinalização horizontal e vertical para a implantação do equipamento".



Sobre a Faixa Azul

A Faixa Azul para motos é um mecanismo testado inicialmente em São Paulo, em 2022. Atualmente, a cidade tem, no total, quase 200 km de zona preferencial para motociclistas, em 10 evenidas.

A medida, inclusive, está sendo testada no Rio de Janeiro. Vale ressaltar, no entanto, que a ação também recebe críticas nacionalmente.

Um dos argumentos de especialistas é de que a exclusividade estimula condutores a pilotarem com excesso de velocidade. Ainda assim, também são apresentados pontos positivos, como alívio no trânsito.



Vale ressaltar que a Capital já conta com Faixas Azuis em algumas vias, como a avenida Agamenon Magalhães, Caxangá e Estrada dos Remédios, que oferecem exclusividade para passagem de ônibus.

Faixa Azul para motociclistas em São Paulo | Foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação

Requisitos

Ainda segundo a CTTU, o período de avaliação se dá por conta dos moldes que devem ser seguidos para a implementação das Faixas Azuis.

No documento oficial da Senatran, dentre os requisitos, estão a necessidade de largura média das faixas de 1,10 m para vias com velocidade de até 50km/h, e 1,20 m para vias com velocidade máxima de 60 km/h.

Confira, abaixo, todas as especificações que devem ser adotadas:

1- CTTU deve atender às seguintes especificações da Senatran para a implementação da Faixa Azul:

Para as vias com velocidade regulamentada de até 50km/h: largura mínima da Faixa Azul de 1,10m, medida entre eixos da linha de cor branca, incluindo-se a largura da linha azul;

Para as vias com velocidade regulamentada de 60km/h: largura mínima da Faixa Azul de 1,20m, medida entre eixos da linha de cor branca, incluindo-se a largura da linha azul;

Implementação da Faixa Azul entre faixas de circulação de veículos gerais e não junto à faixa de circulação exclusiva de ônibus.

2- A CTTU deve apresentar, trimestralmente, à Senatran relatório com as avaliações técnicas e conclusões do projeto, além dos seguintes dados:

A cada mês, a quantidade de sinistros envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores (número de sinistros, feridos e mortes), por sentido de tráfego, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao projeto e ao período experimental, englobando toda a via (faixas de rolamento, vias expressas e marginais e áreas de entrelaçamento);

Avaliação das razões que acarretaram os eventuais sinistros ocorridos após a implantação do projeto da Faixa Azul no município;

Informação do Volume Diário Médio (VDM) classificado por categoria de veículo, por sentido de tráfego, antes do projeto e no período experimental;

Velocidade operacional de cada faixa de circulação da avenida Recife, antes e após a intervenção;

Pesquisas de opinião, com as impressões dos usuários da via e do entorno, realizadas, ao menos, no início e no final do período experimental da Faixa Azul.

3- A Senatran poderá solicitar à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano de Recife (CTTU) a apresentação de outros dados que julgar relevantes para o monitoramento e avaliação do "Projeto Faixa Azul".

