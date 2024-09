A- A+

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra assinou na manhã desta quarta-feira (25) o Termo de Compromisso, incluído nas medidas cautelares do alvará de soltura, conseguido por meio de Habeas Corpus, concedido na última terça-feira (24).

Ao sair do Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, no Recife, onde assinou o documento, a influenciadora falou com a imprensa e agradeceu o apoio dos fãs, e o trabalho da equipe de advogados e do Ministério Público de Pernambuco.

"Eu estou me sentindo muito bem, e quero agradecer a todos que fizeram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas, creio muito no senhor Jesus Cristo, que a justiça será feita, graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as irregularidades do processo. Eu sou inocente, agradeço a todos que me apoiaram... Não posso falar sobre o processo, mas o que posso falar é que sou inocente", afirmou a influenciadora.





Deolane Bezerra reafirma inocência

Questionada sobre sua relação com as empresas de casas de apostas online, as famosas “bets”, Deolane se limitou a dizer, novamente, que participava apenas da realização das propagandas das empresas.

“Tudo que eu tenho a dizer é que eu faço publicidades, que eu sou inocente e que a justiça será feita”, concluiu Deolane.

A advogada falou com a imprensa ao sair do fórum, após a assinatura do documento, no caminho até o carro, que a esperava na entrada principal do órgão público. No local, além de parar para dar entrevista, Deolane atendeu aos fãs, tirou fotos e agradeceu pelo apoio.

Do fórum, a influenciadora teria seguido para a base aérea do Recife. No local, a influenciadora pegará um jato particular para seguir com destino à São Paulo, onde mantém residência fixa.

