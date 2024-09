A- A+

Posicionamento Deolane Bezerra se pronuncia após deixar prisão: "Vocês não irão se arrepender de ter me apoiado" A influenciadora digital publicou um vídeo em suas redes com sua mãe para mandar um recado aos fãs

Deolane Bezerra se pronunciou pela primeira vez após deixar a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24).

A influenciadora digital publicou um vídeo no Instagram se comunicando com os fãs que esperaram por sua saída.

"Boa noite, Brasil! Olha quem apareceu. Gente, nós vamos conversar ainda. Estou aqui com mamis [Solange Bezerra] contando as aventuras da cadeia", iniciou Deolane em vídeo que aparece comendo com sua mãe, Solange Bezerra, e padrasto num hotel na Zona Sul do Recife.

"Vou falar tudo com vocês aqui. Só estou organizando as ideias. Eu fui querer ser 'amostradinha' e passei mais 14 dias presa. Enfim, é tanta coisa para contar, mas eu estou firme e forte acreditando sempre na justiça de Deus, porque ele é fiel e justo, e cumpre. Vocês não irão se arrepender de ter me apoiado, aos que apoiaram", completou a influenciadora.

Deolane Bezerra presa no Recife

Deolane Bezerra passou cerca de 20 dias presa em Pernambuco. No dia 4 de setembro, ela foi encaminhada à Colônia Penal Feminina do Recife como parte da Operação integration.

A advogada teve a prisão domiciliar concedida em 9 de setembro e chegou a deixar o Bom Pastor, mas, por descumprir as medidas cautelares de não falar com a imprensa, não se apresentar nas redes sociais e nem falar sobre o processo, voltou para o presídio.

Nesse segundo momento, Deolane ficou na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do Estado.

Deolane Bezerra, sua mãe e outros suspeitos investigados pela Operação Integration receberam o benefício de Habeas Corpus para responder em liberdade, em decisão do expedida pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, na última segunda-feira (23).

Na ordem judicial, foi determinado que os investigados não podem mudar de endereço, nem podem se ausentar da Comarca onde residem sem prévia autorização judicial.

Os suspeitos também não podem praticar nenhuma infração penal dolosa, nem fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

Termo de Compromisso

Solange Bezerra compareceu ao Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife, e já assinou o Termo de Compromisso. Essa foi uma das medidas cautelares determinadas pelo desembargador.

Já Deolane, que deixou a unidade prisional de Buíque no início da tarde desta terça-feira (24), não esteve no local. Ela tem até esta quarta-feira (25) para cumprir a determinação judicial.

