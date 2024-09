Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, deixa Colônia Penal do Recife após passar 20 dias presa

A- A+

A mãe da influenciadora Deolane Bezerra, Solange Bezerra, deixou, no início da tarde desta terça-feira (24), a Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste da Capital pernambucana.

Ela passou 20 dias presa e foi solta minutos após a filha deixar a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do Estado. Solange estava na prisão desde 4 de setembro.

A mãe de Deolane Bezerra é investigada pela Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais.

O responsável pela ordem judicial foi o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso.

Após deixar a colônia penal, Solange seguiu com os advogados para o Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife.

Solange Bezerra assinou Termo de Compromisso

No local, um esquema de segurança foi montado na entrada principal do departamento de atendimento ao público do fórum. No entanto, a mãe da influenciadora entrou pela entrada de trás do fórum, para despistar os fãs e a imprensa.

No fórum, Solange assinou o Termo de Compromisso, uma das medidas cautelares impostas pela ordem judicial expedida pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão. Dentre os beneficiados pelo habeas corpus, somente a mãe de Deolane assinou o termo nesta terça.

Habeas Corpus

Todos os suspeitos presos durante a deflagração da operação receberam o benefício do Habeas Corpus (HC) concedido a Darwin Henrique da Silva Filho.

Todos beneficiados pelo HC terão que comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal do Recife, para assinatura do Termo de Compromisso.

Os suspeitos também não podem praticar nenhuma infração penal dolosa, nem fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou a soltura dos suspeitos presos pela Operação Integration na noite da última segunda-feira (23).

