A- A+

Habeas Corpus Deolane Bezerra e outros investigados da Operação Integration são soltos pela Justiça A decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão foi promulgada na noite desta segunda-feira (23)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou, na noite desta segunda-feira (23), a soltura de suspeitos que estavam presos pela Operação Integration. Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezzera, estão entre os beneficiados pela decisão judicial.

O responsável pela ordem judicial foi o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso.

Os suspeitos também não podem praticar nenhuma infração penal dolosa, nem fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

Eles também devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal do Recife, para assinatura do Termo de Compromisso.

Veja a lista das pessoas que receberam o benefício:

Darwin Henrique da Silva Filho

Maria Eduarda Quinto Filizola

Dayse Henrique Da Silva

Marcela Tavares Henrique da Silva

Eduardo Pedrosa

Maria Aparecida Tavares de Melo

Darwin Henrique da Silva

Giorgia Duarte Emerenciano

Maria Bernadette Pedrosa Campos

Maria Carmen

Edson Antonio Lenzi

Deolane Bezerra Santos

Solange Alves Bezerra

Jose André da Rocha Neto

Aislla Sabrina Trutta

Rayssa Ferreira Santana Rocha

Ruy Conolly Peixoto

Thiago Heitor Presser



Situação de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima, que recebeu ordem de prisão na tarde desta segunda-feira (23), não foi beneficiado com a determinação do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão.

Veja também

ONU Jovens de países vulneráveis fazem ouvir a voz de sua geração na ONU