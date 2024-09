Em tom de homenagem, fãs tatuam nome de Deolane Bezerra: "A gente ama a doutora"

A- A+

As prisões da advogada, empresária e influenciadora Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Bezerra, têm repercutido no País. Elas estão privadas de liberdade a 15 dias

Enquanto aguardavam uma possível saída de Solange Bezerra da Colônia Penal Feminina do Recife, Zona Oeste da capital, os apoiadores revelaram ter tatuado o nome de Deolane Bezerra em partes do corpo.

Conhecida como "Queridíssima" nas redes sociais, Thamires da Silva, de 32, tatuou o nome da advogada no lado direito das costas. Ela acredita que o apoio dos fãs vai ser suficiente para que mãe e filhas deixem a prisão. Thamires pretende registrar o nome de Deolane em outras partes do corpo.

Thamires tatuou o nome "Deolane" no lado direito das costas | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

“Nós, fãs, estamos aqui prestando esse apoio a ela [Deolane] e para a mãe dela e eu quero levar esse momento para o resto da minha vida. Isso vai ficar marcado e elas saberão que não estão sós. Eu pretendo fazer outra tatuagem no peito, com o nome ‘doutora Deolane Bezerra’. Eu já falei com o meu tatuador. É um gesto de solidariedade. A gente ama a doutora”, revelou.

Andressa Boston, de 32 anos, também é criadora de conteúdo e tatuou o nome de Deolane Bezerra no rosto e disse não se arrepender do ato ousado.

“Deolane e a mãe [Solange] são consideradas como as mais ‘tops’ das influencers. Eu coloquei essa tatuagem no rosto para, todas as vezes que eu olhar no espelho, me lembrar dos sacrifícios que estamos passando aqui, no sol quente. Ela vai sair dessa. É um sacrifício que vale a pena. Eu só tatuo no meu corpo sobre as pessoas que eu gosto de verdade”, comentou.

“Eu só tive contato com Deolane através da tela do celular. Ela de um lado e eu do outro. Eu a beijei, através do celular. Eu já a vi, pessoalmente, aqui, na porta da cadeia, duas vezes [quando Deolane deu entrada no Bom Pastor e quando deixou a prisão, no Recife]”, complementou.

Andressa Boston tatuou o nome da influenciadora no rosto | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Relembre as prisões

Solange e Deolane Bezerra foram presas por estarem entre os alvos da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nos Estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Paraná e Goiás. Elas estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro e possível envolvimento com jogos ilícitos.

Deolane saiu e voltou para a prisão

Deolane teve a prisão domiciliar concedida em 9 de setembro e chegou a deixar o Bom Pastor, mas, por descumprir as medidas cautelares de não falar com a imprensa, não se apresentar nas redes sociais e nem falar sobre o processo, voltou para o presídio, só que desta vez de Buíque, no Agreste do Estado. Solange permanece presa na Colônia Penal Feminina do Recife.

