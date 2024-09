Mãe de santo diz ter recebido R$ 77 mil de fã de Deolane para fazer trabalho e tirá-la da prisão

A- A+

A mãe de santo Michelly da Cigana publicou vídeo em seu perfil do Instagram afirmando que uma fã da advogada Deolane Bezerra a contratou para fazer um trabalho e tirá-la da prisão junto com sua mãe.



"Fomos autorizados a mostrar o trabalho sem expor o nome de quem contratou", escreveu a mãe de santo na legenda da postagem. "Essa mesa linda é para tirar doutora Deolane e a mãe dela da cadeia. Fui contratada por uma fã. Ela me pediu para não citar o nome, mas me autorizou a mostrar o trabalho", afirmou Michelly no vídeo.

Veja:





A mãe de santo afirmou ao portal da Band, na última sexta-feira (13), que recebeu R$ 77 mil pelo trabalho encomendado.

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, seguem presas preventivamente após uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

