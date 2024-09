Pais de filhos de Deolane Bezerra prezam anonimato em meio à polêmica prisão da advogada

A- A+

Afinal, quem são os pais dos filhos de Deolane Bezerra? Não é tão simples responder essa questão.



Isso porque os dois ex-maridos da advogada e influenciadora digital — que teve prisão domiciliar revogada, na última terça-feira (10), quando foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco — sempre preferiram manter o anonimato diante das polêmicas recentes envolvendo o nome da pernambucana de 36 anos.



Ambos até já apareceram em fotos ao lado dela, quase sempre em aniversários dos filhos, mas sem muito alarde.

Deolane Bezerra é mãe de Gilliard, de 20 anos, Kayky, de 18, e Valentina, de 7. O filho mais velho foi adotado em 2004, quando advogada tinha apenas 16 anos — à época, a criança era recém-nascida.



"Eu morava com a minha mãe, ele era nosso vizinho num restaurante que minha mãe tinha, em São Paulo. Ele estava sozinho em casa e o pessoal chamou a polícia. A polícia chegou e eu fiquei com ele até os pais deles chegarem... E estou com ele até hoje", relembrou Deolane, numa entrevista recente, detalhando que só iniciou o processo legal da adoção em 2022.

Nas redes sociais, Giliard Santos se descreve como apostador profissional. Apelidado de "Chefinho", ele exibe uma vida de luxo: posa com carros, mostra compras de marcas de grife e já postou registros de viagens a locais como Los Angeles, Nova York, Dubai e Paris.



Há duas semanas, um veículo do rapaz foi apreendido pela polícia devido a irregularidades, como falta de placa e cor modificada.

Filho do meio, Kayky Bezerra se apresenta como criador de conteúdo digital. Assim como o irmão, ele também aparece nas redes com fotos de viagens. Recentemente, o jovem fez uma homenagem à mãe, tatuando o rosto dela em seu braço.

Ele nasceu quando a influenciadora digital cursava o primeiro ano da faculdade de Direito.



À época, para não perder as aulas, Deolane frequentou a universidade até o último mês da gravidez e retornou para as salas de aulas oito dias após o parto. A influenciadora digital foi casada com o pai de Kayky por dois anos.

Caçula da família, Valentina é fruto do mais longo relacionamento de Deolane. Antes de se envolver com MC Kevin — numa relação que a catapultou midiaticamente —, Deolane foi casada por oito anos.



Ela já apareceu ao lado do ex-marido em celebrações em família, mas nunca o mencionou nominalmente.

