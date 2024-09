Deolane Bezerra: STJ nega habeas corpus para Solange Alves, mãe da influenciadora, que segue presa

A- A+

O ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra.

Ambas foram presas em 4 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco, na deflagração da Operação Integration, que mira lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Solange Alves permanece na Colônia Penal Feminina do Recife, localizada no bairro do Engenho do Meio, Zona Oeste da capital pernambucana.

Já Deolane Bezerra chegou a ter concedida a prisão domiciliar e deixou o presídio, na segunda-feira (9). Na terça-feira (10), no entanto, teve o benefício revogado por descumprir medidas cautelares.

A ex-Fazenda foi levada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, cidade do Agreste pernambucano localizada a cerca de 280 quilômetros do Recife. Ela está em uma cela reservada.

A Operação Integration, cuja investigação começou em abril do ano passado, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em Pernambuco e outros cinco estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba e São Paulo.

Segundo reportagem exibida no último domingo (8) pelo Fantástico, da TV Globo, Solange Alves teria sido usada no esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A mãe de Deolane Bezerra teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça.

Prédio do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a assessoria do STJ confirmou que o pedido de habeas corpus para Solange Alves Bezerra foi negado, mas afirmou não ter mais detalhes da decisão.

A defesa de Solange já havia pedido um primeiro habeas corpus para a mãe de Deolane Bezerra, negado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Consulta processual ao sistema do Superior Tribunal de Justiça mostra que a negação à nova solicitação feita pela defesa aconteceu na noite de quarta-feira (11).

