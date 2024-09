A- A+

Justiça Deolane não comparece ao Fórum para assinar Termo de Compromisso; ela tem até esta quarta (25) A influenciadora digital deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24); fãs aguardaram na área central do Recife

Após deixar a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24), Deolane Bezerra era aguardada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife.

Entretanto, a influenciadora digital não compareceu para assinar o Termo de Compromisso. Ela tem até o início da tarde desta quarta-feira (25) para cumprir a ordem judicial.

Essa foi uma das medidas cautelares impostas pela ordem judicial expedida pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, na última segunda-feira (23).

Deolane Bezerra é investigada pela Operação Integration por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e apostas ilegais.

Ela e os outros suspeitos que estavam presos pela Operação Integration receberam o benefício de Habeas Corpus para responder em liberdade.

Na decisão, foi determinado que os investigados não podem mudar de endereço, nem podem se ausentar da Comarca onde residem sem prévia autorização judicial.

Os suspeitos também não podem praticar nenhuma infração penal dolosa, nem fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

Fãs acompanharam no local

Dezenas de fãs de Deolane Bezerra estiveram em frente ao Fórum esperando a influenciadora. Rayane Helena faz parte do fã clube Tropa da Deo.

Ela e outros integrantes preparam uma caixa de presente com chocolates, salgadinho e fotos de Deolane Bezerra com membros de sua família.

Rayane celebrou a notícia da soltura de Deolane Bezerra e comentou sobre como foi vivenciar esse período que a influenciadora ficou presa em Pernambuco.

“Foi desesperador porque saíram muitas fake news. A gente não sabia como ela e Sol [Solange Bezerra, mãe de Deolane] estavam. Estávamos apreensivos e hoje foi a vitória da gente”, comentou Rayane.

Rayane Helena, fã de Deolane Bezerra. Foto: Rafael Melo/ Folha de Pernambuco.

Deolane Bezerra no Recife

Deolane Bezerrra foi presa pela primeira vez na Capital Pernambucana no dia 4 de setembro. Nesse primeiro momento, ela ficou na Colônia Penal Feminina do Recife.

A influenciadora digital e advogada teve a prisão domiciliar concedida em 9 de setembro e chegou a deixar o Bom Pastor, mas, por descumprir as medidas cautelares de não falar com a imprensa, não se apresentar nas redes sociais e nem falar sobre o processo, voltou para o presídio.

Dessa vez, Deolane ficou na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do Estado, enquanto sua mãe permaneceu no Recife.

Veja também

Estados Unidos Imigrantes haitianos pedem prisão de Trump e J.D. Vance por mentiras sobre 'pets comidos' em Ohio